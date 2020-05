Transición Ecológica revisará el funcionamiento de la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura

La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura (ATS), ha encargado al Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) la realización de un informe que analice las razones de la elevada ocurrencia de situaciones hidrológicas excepcionales (nivel 3) en la aplicación de las normas de explotación del acueducto Tajo-Segura. Es decir, el hecho de que el volumen de agua conjunto entre los embalses de Entrepeñas y Buendía tenga los valores mínimos que le permitan trasvasar entre cero y 20 hm3 mensuales, a criterio del Ministerio de Transición Ecológica.

En este informe, CEDEX debe revisar la norma para minimizar este tipo de situaciones, dotando así de una mayor estabilidad al sistema. El Ministerio para la Transición Ecológica ha recordado que la normativa vigente prevé revisar mediante Real Decreto los parámetros de la regla de explotación del trasvase Tajo-Segura “con objeto de aminorar los episodios hidrológicos excepcionales y dotar de mayor estabilidad interanual la gestión”.

La noticia ha sido valorada muy positivamente desde la Asociación de Municipios Ribereños de la cabecera del Tajo que considera que el Ministerio accede así a una de sus reivindicaciones al revisar el funcionamiento de la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura. De hecho, sugieren que “de facto” esta decisión podría suponer que las reglas de explotación del trasvase “podrían modificarse en beneficio de la cuenca cedente”.

“Buena noticia o por lo menos esperanzadora para los intereses de todos los españoles, que convergen con los de los municipios ribereños en defensa del Tajo y el Mar Menor”, señala Francisco Pérez Torrecilla, vocal de la mancomunidad de ribereños representada en la Comisión.

“Una cosa no es justa por el hecho de ser ley; debe ser ley porque es justa y esta no lo es: ni justa, ni lógica”, asegura, y en este sentido cree que “no puede ser que trasvasemos por defecto siempre el máximo, sin atender a las necesidades ni de la cuenca cedente, ni de la receptora; que la Comisión no sirva para otra cosa que para constatar los niveles y aplicar el máximo caudal posible, aunque luego ni se trasvase porque no hace falta”.

Se da el hecho, recuerdan los municipios ribereños a los embalses de Entrepeñas y Buendía de los que sale el agua para el trasvase de que este año hidrológico “no se ha utilizado apenas agua del Tajo en los regadíos levantinos, quedando pendientes más de 120 hm3 por enviar, además de los 164,5 hm3 acumulados en la cuenca del Segura provenientes de anteriores trasvases”. Y es que, añaden, las copiosas lluvias y la paralización del Turismo han propiciado “un raro escenario en el que no hubiera hecho falta aprobar ninguno de los trasvases que no obstante se aprobaron mes tras mes”.

El Ministerio ha recordado por su parte que las aportaciones medias del trasvase han pasado de unos 760 hm3/año en el periodo 1980/81-2011/2012 a unos 656 hm3/año en el periodo 2012/2013-2018/2019. Esta reducción de las aportaciones tiene su efecto en el funcionamiento del trasvase.

Así, en la actualidad la probabilidad de que ocurran situaciones hidrológicas excepcionales (nivel 3) es del 37,4%. Si se añade que la probabilidad de presentación del nivel 4 (trasvase nulo) es del 12,4%, lo que implica que el trasvase se encuentra en condiciones excepcionales la mitad del tiempo. Algo que, según el Ministerio, “no responde al espíritu de la norma de mantener una gestión regular y estable”.

En este aspecto, Pérez Torrecilla señala que “no puede ser que la situación excepcional sea la habitual”, y que “algo se hace mal cuando lo extraordinario se convierte en cotidiano”. Por eso, remarca las fórmulas alternativas que ahora podrían proponerse y que “bien podrían pasar por flexibilizar las normas o abrir el nivel 2 (embalses con reserva mínima de 1.300 hm3 y trasvase automático de 38 hm3 mensuales) a la interpretación del Ministerio, como sucede en nivel 3”.

Reparación de la presa de La Bujeda, todavía sin iniciarse

Por otra parte, la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha informado a la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura (ATS), del estado de los trabajos de reparación de las filtraciones en el embalse de La Bujeda y del cronograma de las actuaciones previstas.

La presa de La Bujeda es una infraestructura intermedia que almacena y redistribuye los volúmenes de agua que se desembalsan desde la cabecera.

El Ministerio no ha dado más detalles, pero los ribereños critican el hecho de que actualmente esté en funcionamiento el acueducto, a pesar de que se anunciaran obras de mantenimiento que detendrían el envío de agua durante al menos un mes. Unas obras que todavía no se han iniciado.

Habrá trasvase de 38 hm3 correspondiente al mes de mayo

La Comisión ha autorizado también un trasvase para el mes de mayo de 38 hectómetros cúbicos (hm3), que podrán hacerse efectivos en la medida en que lo permitan los trabajos de reparación en el embalse de la Bujeda.

El informe de situación, elaborado por el CEDEX y tomado en consideración por la Comisión indica que, a 1 de mayo de 2020, el volumen embalsado en los embalses de Entrepeñas y Buendía era de 827 hm3, quedando un volumen autorizado pendiente de trasvasar de 83,8 hm3, por lo que resulta un volumen de embalse efectivo de 743,2 hm3, superior al umbral de 645 hm3 que corresponde al límite de situación hidrológica excepcional para el mes de mayo.

Por tanto, dice el Ministerio, el sistema continúa en nivel 2 y debe autorizarse sin tener en cuenta otras consideraciones, en aplicación automática de la norma vigente, un trasvase de 38 hm3. En este enlace se puede consultar el informe de situación.

Este nuevo trasvase ha sido calificado por los municipios de la cabecera del Tajo como “innecesario” pero que debe realizarse porque así lo marca “obligatoriamente la ley del infausto Memorándum”.

Finalmente se ha requerido al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura y a la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena para que, en el ejercicio de su competencia y responsabilidades, “proceda a la adecuada aplicación de los recursos procedentes del Trasvase Tajo-Segura por la situación de crisis ecológica del Mar Menor” para favorecer su protección.