‘En el corredor de la muerte’: en la soledad de la injusticia

El éxito de ‘Fariña’, la adaptación del libro homónimo de Nacho Carretero, es innegable. La historia de Sito Miñanco entró como un verdadero torrente en la televisión en abierto -en Atresmedia- y ahora es otra obra del autor gallego la que llega a la pequeña pantalla a través de Movistar en colaboración con Bambú. Se trata de la serie basada en ‘En el corredor de la muerte’, una novela que ahonda en la historia de Pablo Ibar y la desfachatez del sistema judicial estadounidense.

La serie ‘En el corredor de la muerte’ supone un acercamiento basado en la historia real de Pablo Ibar, el español-estadounidense declarado culpable de un triple asesinato que tuvo lugar en Florida en 1994, a través de cuatro capítulos; aunque, tendrá un quinto episodio que se estrenará más adelante.

Tras la repetición del juicio y de ser condenado a cadena perpetua en mayo de 2019, nunca ha dejado de planear sobre el proceso la sombra de la injusticia y de la irregularidad.

Ramón Campos, Gema R. Neira y Diego Sotelo son los creadores de ‘En el corredor de la muerte’ que supone la segunda colaboración con Nacho Carretero, tras ‘Fariña’. La serie está protagonizada por Miguel Ángel Silvestre, Ramón Agirre, Marisé Álvarez y Laura de la Uz. El director Carlos Marqués-Marcet (‘10.000 Km’, ‘Los días que vendrán’) dirige los cuatro episodios. Mientras David Moreno, Andres Koppel, Carlos López y Fran Navarro también forman parte del equipo de guionistas.

Foto: loslunesseriefilos.com

La fórmula Nacho Carretero más Bambú Producciones vuelve a funcionar muy, muy bien. En una historia que se mueve entre el drama más personal -Pablo Ibar y familiares-, y la denuncia al sistema judicial estadounidense -tan injusto y chapucero, a veces-. El relato se estructura a través de diversos puntos de vista: las diferentes etapas desde los días previos de la detención de Pablo Ibar hasta la repetición del juicio.

Los protagonistas del relato, basado en hechos reales, desarrollan a lo largo de los cuatro episodios de ‘En el corredor de la muerte’ los puntos claves de toda la historia. Un recorrido en pequeñas y precisas pinceladas para comprender las vicisitudes e intrahistoria del recorrido dramático de Pablo Ibar; eso sí, se elige focalizar el relato en lo más personal e íntimo del proceso y sus consecuencias, sin dejar de mirar las chapuzas judiciales.

Foto: loslunesseriefilos.com

La serie de Movistar+ y Bambú no es la primera y ni será la última que señale la podredumbre, corrupción y defectos del sistema judicial estadounidense. Solo hay que echar un vistazo a uno de los últimos pelotazos de Netflix, ‘Así nos ven’ (‘When They See Us’), basada en la historia real de los ‘Cincos de Central Park’, para descubrir los prejuicios y el racismo.

Se puede echar un vistazo a ‘The Night of’ (EEUU), a pesar de ser una adaptación de la serie británica, la serie documental ‘Making a murderer’ o las diversas temporadas de ‘American Crime’ (T1, T2, T3). Es decir, hay decenas de ejemplos, aunque siempre estará la todopoderosa ‘The Wire’, para sacar los colores al sistema.

‘En el corredor de la muerte’, a pesar de no ser “muy” incisiva en el aspecto anteriormente mencionado, sí que alcanza a mostrar los diferentes errores -y no tan errores-, que dejan en serias dudas el proceso y mecanismos judiciales sobre el caso de Pablo Ibar. La serie no duda en señalar y acusar la mala praxis -o al menos exponer una duda muy razonable-, durante toda la causa.

Foto: loslunesseriefilos.com

La historia de Pablo Ibar es la aventura de miles de personas que van a Estados Unidos en busca de una oportunidad y, por errores y mala suerte, se ve truncada. De ahí que ‘En el corredor de la muerte’ se haya apostado por un relato más íntimo y personal: cómo afecta el conflicto -el proceso judicial de Pablo-, al propio protagonista y a los diversos familiares y la lucha de un hombre contra un sistema imperfecto y corrupto. De ahí que los mayores clímax de la serie se exploten en las interacciones personales.

Miguel Ángel Silvestre se mete en la piel de Pablo Ibar en una de sus mejores interpretaciones -o la mejor-, hasta la fecha. Es capaz de adentrarse en un papel tan complicado y duro de una manera sumamente contenida y sutil. El actor logra que lo importante se exprese a través de su mirada, silencios y gestos. Espléndido.

Sin embargo, no me puedo olvidar de la gran actuación de Marisé Álvarez, la puertorriqueña que interpreta a su novia Tanya, el gran apoyo de Pablo. Miguel y Marisé dan ‘En el Corredor de la Muerte’ las mejores escenas: esas interminables conversaciones a través del cristal y de las cámaras.

Foto: loslunesseriefilos.com

Es significativo que Carlos Marqués-Marcet esté en la dirección de todos los capítulos de ‘En el corredor de la muerte’ y lo digo porque me parece un acierto total su elección. El catalán es experto en extraer todo el poder de los actores en espacios reducidos. Solo hay que comprobarlo en ‘10.000 km’ o ‘Los días que vendrán’. Por eso, todas las escenas tanto de Miguel Ángel Silvestre en la soledad de su celda o esos encuentros entre Silvestre y Marisé Álvarez tienen tanta potencia y precisión.

‘En el corredor de la muerte’ estará completa y disponible a partir del día 13 de septiembre en Movistar+. Disfrutaréis de un gran Miguel Ángel Silvestre y de una historia interesante e intensa.