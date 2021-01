Las dos caras de Ciudadanos ante sus socios de la Vega Baja: Pide la dimisión del edil socialista de Benejúzar vacunado, pero no del regidor del PP de Orihuela

El mismo día que Ciudadanos Benejúzar ha solicitado la dimisión del regidor socialista José Antonio García Gómez, vacunado antes de tiempo, Ciudadanos Orihuela ha impedido con sus votos que se vote una moción de urgencia presentada por Cambiemos y PSOE para reclamar la salida del concejal del PP José Galiano. En ambos municipios, con solo 14 kilómetros de distancia, el partido naranja forma parte del gobierno local, pero sus posturas son opuestas.

En el caso de Benejúzar, y siguiendo la línea marcada por el partido a nivel autonómico, Cs ha reconocido que García Gómez “ya dimitió de comisionado del departamento de Salud de Torrevieja, lo que en definitiva no deja de ser una asunción de su responsabilidad, pero desde Ciudadanos queremos dar un paso más allá exigiendo que deje su cargo de concejal, como ha sucedido en Dénia, dando ejemplaridad y restituyendo el buen nombre de las instituciones”.

En Dénia, la concejala socialista Cristina Morera dimitió de sus cargos esta semana por los mismos hechos, convirtiéndose en el primer cargo público que dimite en la Comunidad Valenciana. Morera ha cumplido la orden de Ferraz de que debía marcharse. Todo lo contrario ha ocurrido con los alcaldes socialistas de Els Poblets o El Verger, un matrimonio que se aferra al cargo en contra de la postura del partido.

Preguntado a García Gómez, médico de profesión (ejerce en la actualidad en Torrevieja) si piensa dimitir, responde que está esperando la resolución de la investigación abierta por la Conselleria de Sanidad. Con respecto a Orihuela, el concejal del PP de Sanidad, José Galiano también es profesional sanitario, enfermero, pero con la diferencia, como él mismo ha reconocido, de que no está ejerciendo en la actualidad. Estas explicaciones las ha dado forzadas por PSOE y Cambiamos, grupos que reclamaron su comparecencia pública la semana pasada.

“Si yo dimitiese, sería reconocer que hecho algo malo”, ha explicado Galiano. Según recoge Vega Baja Digital, el edil popular no considera que haya cometido un error. “No le he quitado la vacuna a nadie ni pedí vacunarme, a mí me la ofrecieron. Nunca fui a la residencia donde iban a vacunar con la intención de vacunarme. Si fuera así, me la hubiese puesto en Orihuela Costa donde vivo y donde nadie me conoce para que nadie se entere”, ha señalado.

Esta comparecencia se ha producido en el mismo pleno en el que Cs se ha unido a los votos de su socio de gobierno del PP y de Vox para frenar la moción de urgencia de la izquierda que reclamaba la dimisión de Galiano. El portavoz municipal en la capital oriolana ha explicado tras el pleno: “Nosotros decimos que dé sus explicaciones y que, si tiene que marcharse, que se marche, pero las cosas las hacemos a nuestra manera”, ha avanzado Jose F. Aix.

“Hemos rechazado la moción de urgencia con carga política y sesgada donde solo se pone el foco en un sitio y nada más. Hemos rechazado esa moción, pero inmediatamente hemos registrado la misma moción de Alicante con tres puntos: requerir a la Generalitat que haga público los listados de cargos públicos implicados, que los partidos inicien investigaciones internas y que se impulsen comisiones de investigación y que el pleno asuma el compromiso ético de cesar a los que se lo hayan saltado”.