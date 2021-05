Carlos Mazón, sobre el caso Azud y la herencia de Rita Barberá: "No contribuiré a la estigmatización de la mejor alcaldesa"

El presidente de la Diputación de Alicante y candidato a presidir el PPCV, Carlos Mazón, ha apelado a la prudencia y a la "tranquilidad" tras las detenciones de la semana pasada en el marco del caso Azud, una presunta trama de corrupción urbanística, y ha pedido no "estigmatizar" el legado de la exalcaldesa Rita Barberá.

"No contribuiré a la estigmatización de la mejor alcaldesa que ha tenido la Comunidad Valenciana", ha proclamado a los periodistas en Les Corts sobre la detención de Alfonso Grau, el vicealcalde durante la etapa de Barberá antes del cambio de gobierno en 2015 y su muerte un año después.

Mazón ha remarcado que Grau "ya no está en el PP" y ha rechazado "algunos titulares" sobre la alcaldesa. "A Rita Barberá se la estigmatizó demasiado y mira lo que acabó pasando. No seré yo quien después de ausente siga con esa estigmatización", ha recalcado, para preguntarse "si no hemos aprendido la lección".

Por contra, ha defendido que los jueces y fiscales puedan trabajar con independencia y ha rechazado "hacer ventajismo como otros". "No estoy aquí para emponzoñar la vida política", ha aseverado urgiendo al PSOE a respetar la autonomía de la justicia.

También ha recordado la presunción de inocencia y ha lamentado este tipo de casos porque "desafortunadamente" ha habido muchos en la Comunitat Valenciana. Eso sí, ha señalado que unos "ni siquiera" han acabado y llevan años sin instrucción tras presentarse "de manera extraordinariamente efectista".

El 'popular' ha asegurado además que lo único que sabe de Azud lo ha leído en la prensa porque no ha "visto declaraciones de nadie". "Afortunadamente, será porque esta vez hay más de un lado que de otro", ha añadido.