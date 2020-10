El Ministerio califica de “ejemplar” el proyecto de Ontinyent de devolver un barrio al río Clariano en la lucha contra el cambio climático

El Gobierno de España apoyará en el Ayuntamiento de Ontinyent en la obtención ayudes europeas para el proyecto de conversión de la zona de la Cantereria en parque inundable. En concreto, se trata de ayudas del Plan de Inversiones de Prevención de Riesgos de Inundación con cargo a los Fondos Europeos de Reconstrucción, segundos lo confirmaba este martes en reunión telemática el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Moran, al alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, a quien felicitaba “por no quedarse en discursos abstractos e impulsar acciones concretas contra los efectos del cambio climático”, manifestaba.

El encuentro telemático, al cual también participaba la regidora de Medio Ambiente, Sayo Gandia, se producía después del interés mostrado por la ministra Teresa Ribera por una actuación a la que va aludir en el Congreso de los Diputados y en Radio Nacional de España. En él, el número dos del Ministerio escuchaba en primer lugar las explicaciones del alcalde alrededor de la actuación que ya cuenta con la implicación del vicepresidente de la Generalitat Valenciana, Rubén Martínez Dalmau, quién confirmó que la Consellería de Vivienda aportará la mitad de los 3,2 millones de euros que tiene de presupuesto esta intervención, dentro de la cual se está procediendo a la compra de los 44 inmuebles afectados y los terrenos necesarios.

Hugo Morán confirmaba al alcalde que entre las posibles líneas para apoyar a la intervención se encuentra la planificación hidrológica estructural del Ministerio, que prioriza líneas de intervención como la prevención del riesgo de inundaciones, pero sobre todo incidía en “la oportunidad” que supone el Fondo Europeo de Reconstrucción, la implementación de las ayudas del cual se está estudiando desde el Ministerio.

En este sentido, a pesar de que los fondos tienen un periodo de ejecución de 6 años, el Gobierno de España ha decidido implementar el inicio de las acciones al trienio 2021-2023, con lo cual “solo se podrán incorporar los proyectos que tengan una madurez más avanzada”, un extremo que el

Secretario de Sido veía posible al caso de Ontinyent. Esta línea se articulará de la mano de las confederaciones hidrográficas, de tal manera que Morán emplazaba al alcalde a posar el común el proyecto con la Confederación Hidrográfica del Júcar para hacerlo posible.

El Secretario de Estado de Medio Ambiente felicitaba el alcalde por un proyecto “ejemplar, porque los ayuntamientos entienden el cambio climático pero la inercia que tienen no es la de actuar. Que haya corporaciones que no solo lo entiendan sino que lo integran no es fácil, y cuando un municipio decide actuar, el Ministerio tiene que intentar acompañarlo, porque no es el normal y nos viene bien a todos. Sabemos que no es fácil pero vamos a tratar de acompañaros”, manifestaba Hugo Morán. Jorge Rodríguez, por su parte, agradecía a Hugo Morán “el reconocimiento a nuestro proyecto, y el interés para colaborar al abrir camino hacia un refuerzo de las vías de financiación que nos permiten convertir el proyecto en realidad cuánto antes”, concluía.