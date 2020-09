El edil de Unides Podem en Vila-real falta al respeto a un concejal de Compromís que ni siquiera estaba en el pleno

El sexto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vila-real, José Ramón Ventura Chalmeta, de Unides Podem, ha protagonizado un incidente en el pleno del ayuntamiento por el que incluso el alcalde socialista, José Benlloch, lo ha reprendido. Ventura respondió a una moción de Compromís, que pedía mejoras en el servicio de fecundación in vitro del Hospital de La Plana, burlándose de un concejal valencianista que ni siquiera asistía al pleno virtual. "Desde que soy concejal, el señor Santiago Cortells [edil de Compromís] no ha dejado pasar ningún mes para pedir mejoras en ese servicio [de reproducción asistida]", explica Ventura, quien a continuación espeta: "No sé si es porque le apremiaba, porque se le pasaba el arroz o que algún familiar trabaja allí pero, de verdad, que parece una obsesión". El aludido, portavoz adjunto de Compromís en el consistorio, ni siquiera asistía al pleno, que se celebraba de manera virtual.

El tono indecoroso y la ausencia del edil valencianista forzaron al alcalde socialista, José Benlloch, a reprender a su sexto teniente de alcalde. "En el fragor de la batalla dialéctica seguramente no se ha dado cuenta de que hacer acusaciones por un interés personal ya creo que es algo feo y, además, cuando no está la persona delante, aún más. Le rogaría en ese sentido que reflexione al respecto y que intente pedir disculpas", responde el alcalde en el pleno celebrado este pasado martes.

El concejal de Unides Podem justificó a continuación su salida de tono y adujo que no sabía que el edil de Compromís aludido no participaba virtualmente en el pleno. "Era en un tono irónico, no era en un tono de falta de respeto. Es cierto que me ha llamado la atención que el señor Cortells haya incidido tanto en este servicio y por eso quería saber qué es lo que pasaba ahí", argumenta Ventura. "Ningún problema en retirar esas palabras, señor alcalde. No era la intención una falta de respeto sino una ironía", apostilla.

La portavoz de Compromís en Vila-real, María Fajardo, ha recordado que la moción pedía mejoras en el servicio de fecundación in vitro del Hospital de La Plana y ha explicado que "actualmente las personas de la comarca, usuarias de ese servicio, deben desplazarse hasta València". Fajardo ha lamentado que el concejal de Unides Podem frivolice con este asunto, cuando "las personas con dificultades de fertilidad son el 10% de la población y cada vez afecta a personas más jóvenes".

La polémica por la alusión del concejal de Unides Podem al edil de Compromís se ha trasladado a las redes sociales. Ventura ha contestado en Facebook al senador de Compromís Carles Mulet: "Desafortunadamente alguna gente tiene la boca muy ligera para hablar de los demás pero la piel muy fina", ha escrito el concejal de Unides Podem, quien ha vuelto a reiterar sus disculpas a Cortells.