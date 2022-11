Martí Domínguez guanya el premi Proa amb una novel·la “d'anticipació” sobre una societat on els fills naixen sense la gestació d'una dona

L’escriptor Martí Domínguez ha estat guardonat amb el IV Premi Proa de Novel·la amb l'obra 'Mater'. En la nova societat que descriu l'obra, la gestació es du a terme fora del cos femení. Per això, quan Zoe descobreix amb sorpresa que està embarassada, decideix fugir i endinsar-se amb un company en els boscos, on encara sobreviuen petites colònies humanes, amagades i perseguides, que es mantenen al marge dels progressos científics. El contrast entre els dos mons és pertorbador. Martí Domínguez, en aquesta apassionant aventura vital, planteja els interrogants centrals de la naturalesa humana i entona un cant a la maternitat com a gran origen de tot.

Martí Domínguez (1966) és professor de Periodisme de la Universitat de València. Ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Periodisme per la seva tasca com a director de la revista científica Mètode. Com a novel·lista, ha escrit Les confidències del comte de Buffon, El secret de Goethe, El retorn de Voltaire, El fracassat, La sega, L’assassí que estimava els llibres iL’esperit del temps, que va rebre el premi Òmnium a la Millor Novel·la de 2019. També és autor de l'assaig El somni de Lucreci, premi Carles Rahola.

Impulsar l'excel·lència

El Premi Proa de novel·la inèdita en llengua catalana té el propòsit d’impulsar l’excel·lència, la renovació i el reconeixement de la literatura catalana, com a continuació de la tasca editorial de Proa al llarg de les últimes nou dècades. La dotació del premi és de 40.000 euros. El jurat d’aquesta edició està format per Xavier Pla, Clara Queraltó, Anna Sáez, Vicenç Villatoro i Josep Lluch, el qual ha seleccionat 'Mater' entre les vint obres presentades.

Les obres guanyadores de les edicions anteriors van ser 'La teva ombra' de Jordi Nopca; 'La casa de foc' de Francesc Serés; i 'El país de l'altra riba', de Maite Salord, celebrades únanimement per la crítica I molt ben rebudes pel públic lector.