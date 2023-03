Marina Puche declara el seu ‘Amor a primera tinta’ en el Centre del Carme

El director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont, ha presentat l’exposició ‘Amor a primera tinta’ amb què el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) ofereix, un any més, una proposta contemporània vinculada a les Falles, aquesta vegada de la mà de l’artista valenciana Marina Puche, responsable del disseny de la falla municipal de 2023.

‘Amor a primera tinta’, que pot visitar-se a la Sala Zero i al claustre gòtic del Centre del Carme fins al 28 de maig, dona protagonisme a l’enginy, l’estètica i el disseny i compta amb peces produïdes ‘ex professo’ per a l’exposició, a més d’una selecció de ninots, dibuixos, esbossos, murals i retallables en què es fusionen il·lustració i Falles. La mostra inclou també peces realitzades per l’artista en porcellana, material que vincula amb el disseny; tot això acompanyat per una escultura de grans dimensions situada al claustre gòtic del Centre del Carme.

En ‘Amor a primera tinta’, Marina Puche parla sobre l’amor per la vida quotidiana i el seu vol sobre la rutina, en contraposició a una cosa tan temuda com és la de caure en aquesta, tot plasmat en una tinta senzilla. Els xicotets fragments de la vida que componen un dia qualsevol són examinats com un objecte preciós: l’arribada dels divendres amb el cap de setmana i els diferents plans, així com el record d’allò que es va convertir en la vida quotidiana durant la pandèmia.

“Des de la meua incorporació a la direcció del Centre del Carme, hem desenvolupat una línia expositiva que vincula les Falles amb la creació contemporània i visibilitza la renovació dels llenguatges visuals d’una festa que, després de ser declarada patrimoni immaterial de la humanitat, no només ha de vetlar per la seua història, sinó continuar obrint camins que la connecten amb la cultura del present i del futur. Aquesta exposició, a més, ens permet acostar-nos a la figura de Marina Puche, una artista valenciana amb una llarga trajectòria, durant la qual ha treballat diferents disciplines, materials i temàtiques, i que té una vinculació especial amb l’univers faller”, assenyala el director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i del CCCC, José Luis Pérez Pont.

“Aquesta exposició naix de la combinació de la meua faceta d’il·lustradora en Manitas de Plata i la d’artista vinculada a les Falles. En la mostra he volgut parlar sobre l’amor a primera vista que vaig tindre per les Falles i l’enamorament per la quotidianitat i els detalls que endolceixen els dies, en què la quotidianitat passa a ser examinada com si es tractara d’un objecte preciós”, assenyala Marina Puche.

L’amor contat amb una tinta senzilla

‘Amor a primera tinta’ comença amb un recorregut per l’alegria dels divendres, per mitjà dels xicotets dibuixos espontanis que Marina Puche publica cada divendres des de fa cinc anys. Segueix amb una retrospectiva de les falles infantils realitzades per l’artista, així com de les col·laboracions en el disseny de les falles grans.

L’exposició dedica també un espai destacat al disseny de la falla municipal de València en 2023, per a la qual Puche es va presentar juntament amb Manolo García i el seu taller, amb una proposta, ‘Cardioversió Valenciana’, que va resultar guanyadora i que explora les emocions que fan que se’ns encenga el cor. Així, el claustre gòtic del Centre del Carme mostra un gran cor content, carregat de taronges i flor de taronger, rodejat dels diferents tipus de cors i batecs: cor calent, cor salvatge, cor malalt i cor gelat.

També s’hi inclou un xicotet recorregut, de la mà de l’artista, sobre la pandèmia, el confinament i com la nostra realitat va canviar, en obligar-nos a parar i adaptar-nos a la nova normalitat, tot això plasmat en xicotets dibuixos espontanis que reflecteixen amor en una primera tinta.

Sobre Marina Puche

Neta de Julián Puche i filla de Pepe Puche, tots dos artistes fallers d’àmplia trajectòria, Marina Puche (1982) va quedar de xicoteta captivada pel món de les Falles, el taller i la seua màgia. Marina, tercera en la saga, va realitzar diverses falles infantils, amb l’ajuda de son pare, fins a assolir la realització de dissenys propis per a falles grans.

Marina utilitza un llenguatge senzill i ràpid per a plasmar la lleugeresa de la vida que, a vegades, tant ens pesa, com si passàrem per la rutina en compte de caure-hi, omplint-la d’humor i innocència.

‘Amor a primera tinta’ estarà disponible fins al 28 de maig a la Sala Zero i el claustre gòtic del Centre del Carme.