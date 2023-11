La Plaça del Llibre celebra a Castelló cinc anys de lletres valencianes

La Llotja del Cànem s’omplirà de literatura des d’aquest divendres 24 de novembre i fins al diumenge 26 per a rebre la 5a edició de la Plaça del Llibre de Castelló. L’esdeveniment literari torna a la capital de la Plana Alta, de la mà de la Universitat Jaume I, amb l’objectiu de celebrar la literatura en valencià a través d’una programació gratuïta i de caràcter transversal en quant contingut i públic a la qual se sumarà un espai de llibreria a disposició dels assistents a càrrec d’Abacus i la Llibreria de la Plaça del Llibre.

Tal com subratlla Rafael Domínguez, director de la Plaça del Llibre, Castelló representa una ubicació “de gran valor” per al projecte literari per la “potència de la vida cultural de la ciutat”, en la qual també destaca una “ferma xarxa de llibreries”. “És un goig per a nosaltres haver pogut consolidar una Plaça que, enguany, celebra cinc anys enfortint les nostres lletres al costat dels castellonencs”, conclou Domínguez.

A més a més, Castelló representa el punt final d’un any de Places del Llibre que es va iniciar el passat mes de febrer a Alacant i ha viatjat per capitals com ara Elx, Gandia, València i la recentment celebrada al municipi de Montcada.

Una programació expansiva del paper a l’oralitat

Divendres de vesprada s'inaugurarà la Plaça del Llibre de Castelló en un acte al qual se sumarà el lliurament del IX Premi de Poesia Manel Garcia Grau. El certamen convocat per la Universitat Jaume I, amb la col·laboració de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), El Pont Cooperativa de Lletres i l'editorial Perifèric, reconeixerà enguany al poeta Vicenç Llorcapel seu poemari ‘La llum mirada’. A continuació començaran una sèrie de propostes per a tots els públics que inclouen des de presentacions literàries o contacontes, fins a taules rodones i un micro obert amb autors i autores locals.

La periodista i escriptora Núria Cadenes obrirà la llanda en una conversa amb Vicent Usó al voltant del seu últim llibre: ‘Tiberi Cèsar’ (Edicions Proa), una novel·la històrica i íntima que fixa la mirada sobre el personatge de Tiberi, qui va exercir com a segon emperador de Roma amb un esperit torturat, enamorat, taciturn, cruel i culte.

Dissabte de matí serà el torn de Pere Duch i Jesús Miralles, autors propis de la província de Castelló, els quals presentaran les seues darreres obres, ‘Arrapats’ i ‘Ombra de fulles’, respectivament, a través del paraigua d’Unaria Ediciones. Al llarg de la vesprada continuaran les presentacions amb ‘Quan mor la carlinada’ (Edicions Bromera), de Germà Garcia-Belmonte, i, finalment, Anna Moner introduirà al públic a ‘La por de la bèstia’ (Amsterdam) amb l’acompanyament del periodista i editor Joan Carles Girbés.

El Pont Cooperativa de Lletres protagonitzarà gran part de la jornada del diumenge amb l’organització d’una taula rodona anomenada ‘Escriure, editar i publicar des de la perifèria’ en la qual participaran Carles Lluch, Manel Alonso, Andreu Sevilla, Nel·lo Navarro i Victoria Cremades. Com a conclusió, l’entitat impulsarà, també, l’acte ‘Josep Igual i Manel Garcia Grau pels pontaires’, en format de micròfon obert per als escriptors i escriptores que integren l'associació. “La Plaça del Llibre s’ha constituït com un espai natural de trobada entre les autores i autors i el seu públic, per això El Pont, l’associació d’escriptors/es de Castelló, forma part de l'organització d'aquesta proposta imprescindible per a l’ecosistema literari de la ciutat”, ha defensat Aina Garcia-Carbó, presidenta d'El Pont Cooperativa de Lletres.

D’altra banda, la 5a edició de la Plaça del Llibre de Castelló també comptarà amb una programació dirigida al públic familiar i infantil que tindrà lloc durant tot el cap de setmana. El públic assistent podrà trobar un espectacle de titelles basat en el conte d’Oscar Wilde ‘El gegant egoista’, a càrrec de la Cia. Titelles la Matallina, l’animació lectora ‘Enrenou a la cuina’, organitzada per Onada Edicions i a càrrec d’Anna Fenollosa, o ‘Contes violetes’ una proposta de contacontes que durà a terme Disparatario.