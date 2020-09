Xavi Castillo torna al Teatre Micalet amb la seua particular lectura de la Bíblia

Des del 17 de setembre fins al dia 27, el Teatre Micalet acull la tornada als escenaris de l’actor valencià Xavi Castillo amb un espectacle que va ser un èxit de públic al llarg de la darrera temporada.

La Bíblia contada per Xavi Castillo, que va continuar generant ‘sketchs’ al llarg del confinament mitjançant el canal de YouTube de Pot de Plom, repassa diferents episodis del llibre més llegit de la història com ara La Creació, El Diluvi Universal o el naixement de Jesús. “Continuem satiritzant les coses més sagrades”, sosté Castillo.

Les últimes reflexions al voltant dels límits de l’humor i esdeveniments com l’entrada de VOX en el tauler polític, o les declaracions del papa Francisco assegurant que la pederàstia és culpa de Satanàs, van ser els detonants de l’inici d’aquest projecte que sempre hi havia estat en la ment de la companyia Pot de Plom.

Tal com expliquen des de la companyia, amb la gira d’aquest espectacle s’han adonat que, malgrat que hi ha molta cultura popular al voltant de la Bíblia, poca gent s’ha detingut a llegir el que hi posa. Aquest fet genera que quan l’actor es remet a la font original, sense cap paròdia, esclate el riure entre el públic.

Les quatre primeres representacions de La Bíblia contada per Xavi Castillo estan organitzades per l’Institut Valencià de Cultura dins del pla “reaCtivem”. Aquesta serà la primera obra de teatre que es representarà al Micalet dins de la temporada 2020-2021, a la qual li seguiran Llum Trencada, d’Iguana Teatre, la creació col·lectiva Parla, cony, parla!, de la companyia Unaovarias o Ingovernables, d’Atirohecho, proposta recentment nominada al premi al millor espectacle de teatre per l’IVC