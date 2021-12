El Gobierno valenciano prorroga hasta mayo los 6.600 contratos de refuerzo para luchar contra la COVID-19

La Conselleria de Sanidad prorrogará la totalidad de los contratos de refuerzo covid-19 actualmente vigentes, que en estos momentos suponen 6.656 trabajadoras y trabajadores.

Así lo ha anunciado este jueves el presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, quien ha explicado que la idea del Consell es "seguir con un guía que ha funcionado cuyo gran activo es la vacunación y en segundo lugar con la corresponsabilidad del conjunto de la sociedad valenciana, también reforzando todo lo que es el sistema sanitario y en ese sentido la Generalitat va a prorrogar todos los contratos COVID hasta mayo".

La decisión se ha tomado después de consultar las necesidades asistenciales con los distintos departamentos de salud y se ajusta a la gestión dinámica de la pandemia que ha llevado desde el primer momento la Conselleria de Sanidad, adaptándose en todo momento a las circunstancias cambiantes de la emergencia sanitaria para atender de la mejor forma las necesidades sanitarias de los valencianos y las valencianas.

Según ha manifestado la consellera de Sanidad, Ana Barceló, el refuerzo “se mantendrá, al menos, hasta el mes de mayo, el tiempo que se estima necesario hasta poder contar con las 6.000 nuevas plazas estructurales con las que se dotará la Conselleria de Sanidad”. “En todo caso, y como siempre, la continuidad de las plazas de refuerzo estará sujeta a la evolución de la situación epidemiológica”, ha añadido la consellera.

Las 6.000 nuevas plazas representan un incremento de plantilla histórico de la Conselleria de Sanidad, del 10% respecto a la situación actual. Estas plazas sumadas a las 1.889 plazas creadas para atender el Departamento de Salud de Torrevieja, recientemente incorporado a la gestión directa, y las 113 de la reciente subrogación del servicio de Resonancias magnéticas, que estaba privatizado, eleva el incremento de la plantilla estructural a un 15%.

En cuanto a la posibilidad de ampliar el uso del pasaporte COVID a otros sectores, Puig ha comentado que "el certificado es necesario en estos momentos en todos aquellos espacios en el que el uso de la mascarilla es complicado o no es posible, porque en eventos o locales en los que se consume no es posible y es donde hay más inseguridad, por lo tanto debemos provocar que entre todos seamos capaces de poner una coraza, porque incluso la vacunación no evita al 100% los contagios, y estamos viendo que la variante Omicron es muy contagiosa".

Por lo tanto, "la prudencia es absoluta, la presentación del pasaporte COVID no exime a necesidad del uso de la mascarilla en espacios cerrados; se está transitando por la pandemia teniendo en cuenta la corresponsabilidad de la ciudadanía, el espacio de confianza es donde más posibilidades hay de contagios" y ha añadido: "Sabemos que es complicado y la necesidad emocional que tenemos todos de reencontrarnos y creo que se puede hacer pero con prudencia, una Navidad alegre pero con prudencia".