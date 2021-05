La oposición de Mutxamel recurre para pedir la anulación del pleno que cambió el nombre de la calle de Enric Valor

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Mutxamel (Alicante), PSPV, Compromís y Podem, han presentado un recurso de reposición para solicitar la nulidad del acuerdo plenario alcanzado el pasado jueves en el que se aprobó que la Avenida Enric Valor pasará a llamarse Avenida de España, mientras que el nombre del escritor estará en uno de los accesos al municipio

Los tres partidos sostienen, en un comunicado, que el equipo de gobierno -PP y Cs- no realizó correctamente el trámite para la inclusión de una enmienda en la sesión plenaria, puesto que ésta se presentó 'in voce' cuando debe hacerse 24 horas antes del pleno con copia de la misma a los portavoces de los grupos, "algo que no ocurrió".

En concreto, el orden del día del pleno recogía el punto '3.3.2. Modificación Seccionado Territorio Municipal', en el que estaban contemplados una serie de cambios en el callejero, entre ellos, el cambio de denominación de la avenida Enric Valor por avenida de España.

No obstante, PP y Cs presentaron una enmienda una vez iniciada la sesión para modificar un acuerdo plenario del año 2003 al respecto y poder denominar otra avenida con el nombre de Enric Valor. Por ello, la oposición considera que este trámite no se ha realizado "correctamente", por lo que han presentado un recurso para pedir la nulidad de la sesión.

"La enmienda presentada fue introducida de viva voz (in voce) antes de ser debatido el punto, saltándose por tanto los trámites del Art.99 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Mutxamel. En su apartado segundo deja bien claro que debe presentarse veinticuatro horas antes de la sesión y debe darse traslado de la copia de la enmienda a los portavoces de los grupos municipales representados, cosa que no ocurrió", indican los tres partidos.

Asimismo, PSPV, Compromís y Podem consideran que el equipo de gobierno hizo una enmienda a su propuesta inicial "añadiendo un nuevo acuerdo tras el revuelo e indignación generada por Mutxamel y la sociedad civil por la retirada del nombre de la avenida de Enric Valor".