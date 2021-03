Ciudadanos mantiene sus pactos con el PP en el Ayuntamiento y la Diputación de Alicante en medio de la sacudida de la derecha en España

La ruptura de Ciudadanos con el PP de Murcia es un terremoto que está teniendo réplicas en todo el Estado y ha abierto una crisis en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Los parlamentos e instituciones en los que los dos partidos de derechas tienen acuerdos han comenzado a temblar con la complicidad del PSOE, que amaga con presentar mociones de censura y ofrece pactos con los naranjas para desbancar a los populares. En Alicante, el feudo de la derecha valenciana, el PSPV tendía este miércoles la mano a Ciudadanos en la Diputación, esperando que los de Toni Cantó siguieran los pasos de Juan José Molina, su representante en Murcia.

El grupo socialista que lidera Toni Francés ha ofrecido a los dos diputados provinciales de Ciudadanos presentar una moción de censura contra el popular Carlos Mazón, una cuestión que en pocas horas los representantes naranjas han rechazado. Francés devolvía así a los populares las mociones de censura de las que estos han salido beneficiados a costa de alcaldes socialistas, como en el caso de Teulada hace escasas semanas. En la Diputación de Alicante PP y PSOE tienen los mismos representantes -14- por lo que los dos ediles de Ciudadanos resultan clave en cualquier alianza.

Por el momento, los representantes de PP y Ciudadanos rechazan cualquier tipo de ruptura y pacto con los socialistas que ponga en peligro su alianza. El coordinador provincial de Ciudadanos en Alicante y diputado provincial, Javier Gutiérrez, considera que su pacto goza de "buena salud", una expresión que adoptaba su homólogo popular y presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón.

Ciudadanos considera que la situación de Murcia "no es extrapolable" y que los acuerdos "no deben romperse solo por el efecto dominó y sin que haya un motivo de peso". En Murcia, consideraba Gutiérrez, "no había buena relación, algo que no ocurre aquí". "Los objetivos de los pactos de gobierno se están cumpliendo y se trata de equipos estables", ha insistido el portavoz de Cs en la Diputación. El portavoz de Ciudadanos en la Comunitat Valenciana, Toni Cantó, censuraba la actuación de sus socios de Murcia, dirigía sus críticas a Inés Arrimadas, a quien acusa de haber ocultado la decisión, y exigía una convocatoria del comité de dirección urgente. La maniobra de su formación en Murcia ha activado las voces críticas con el liderazgo de Inés Arrimadas, encabezadas por los barones territoriales.

La jugada de los naranjas también ha puesto en alerta a los populares, quienes pueden ver en riesgo sus gobiernos. Sin embargo, el presidente del PP de Alicante se mostraba tranquilo con su acuerdo de Gobierno: "Tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación estamos trabajando muy unidos y con equipos estables", expresaba Mazón, que indica que "estamos trabajando codo con codo por sacar a la provincia de Alicante de la situación en la que se encuentra de crisis sanitaria, social y económica debido a la pandemia".