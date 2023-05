Unidas Podemos saca pecho de sus políticas de vivienda: “Hemos levantado la bandera solas en toda la legislatura”

Vivienda, vivienda, vivienda. Unidas Podemos lo fía todo en el inicio de campaña a las políticas públicas para paliar la emergencia habitacional y las propuestas “contra los poderosos”. La coalición arranca la campaña electoral en València, una plaza compleja. Los morados, en virtud de su pacto con Esquerra Unida, gobiernan en la Generalitat Valenciana en coalición con el PSPV y Compromís, donde tienen competencias en Vivienda y Transparencia y ostentan la Vicepresidencia Segunda. El Ayuntamiento, sin embargo, es otro cantar: perdieron la representación en 2019 y aspiran a reconquistar un escaño.

Héctor Illueca: "Si Unidas Podemos está con fuerza en la Generalitat vamos a regular el precio de los alquileres"

En el antiguo Mercado de Abastos se han concentrado los dirigentes de la coalición en el primer gran acto de campaña, donde han querido subrayar “los problemas reales del país”. Irene Montero, Ione Belarra, Alberto Garzón y Juantxo López de Uralde han arropado a sus candidatos a la Generalitat Valenciana y al Ayuntamiento de València, “la casa del capo: el señor Juan Roig”, en una intervención en la que no han faltado las críticas a sus socios de Gobierno central y autonómico y las caras del capital en el Estado español.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha defendido las medidas impulsadas por el Gobierno central en la última legislatura, situando a Unidas Podemos como garante de derechos. “Hemos convertido en realidad las cosas que decían que eran imposibles”, ha señalado, animando al voto el próximo 28 de mayo. Belarra ha reivindicado que su formación “ha levantado la bandera de la vivienda toda la legislatura”, mientras que acusa a sus socios de solo hacerlo en campaña electoral. “Las políticas de vivienda sin Unidas Podemos, la política del PSOE y el PP, se parece mucho a la que quiere el Banco Santander”, ha criticado Belarra, que ha apuntado: “No se me olvida el señor Ábalos diciendo que la vivienda es un bien de mercado”. La dirigente, también ministra de Derechos Sociales, ha asegurado que sus candidatos en la Comunitat Valenciana garantizarán una regulación de los alquileres, la subida del IBI y la limitación de los alquileres turísticos.

Junto a Belarra, que ha puesto en valor el avance de derechos, ley trans y en sus medidas de igualdad, la ministra de Igualdad Irene Montero ha arropado a Pilar Lima, candidata al Ayuntamiento de València, y a Héctor Illueca, actual vicepresidente segundo y candidato a la Generalitat Valenciana por Unides Podem-Esquerra Unida. La dirigente de Unidas Podemos ha puesto en valor el trabajo de Illueca en el Gobierno valenciano, donde dirige la Conselleria de Vivienda: “Cuando el PSOE anuncia que hay un acuerdo con la Sareb hay un autor de esa medida que ya lo estaba llevando a cabo en el País Valencià”, en referencia al acuerdo previo para incorporar 600 viviendas del banco malo al parque público valenciano. La dirigente de los morados ha cargado contra el candidato de Compromís, Joan Baldoví, en línea con la estrategia de Podemos de desmarcarse de sus socios de Gobierno: “A mi no se me olvida que Joan Baldoví defendió un Gobierno del PSOE con Ciudadanos y del PSOE en solitario”, ha señalado Montero.

La también ministra de Igualdad ha sacado pecho de la ley de vivienda y de la aprobación de la ley trans: “Mucha gente ya no tiene que esconderse, puede ser quién es sin miedo”, por lo que “estas elecciones van de la fuerza que tengamos para seguir transformando”. “Necesitamos gobernar con fuerza porque si no la derecha, aunque no gobierne, seguirá mandando”, ha indicado en referencia a los poderes económicos. Montero ha alertado del retroceso en derechos que suponen los gobiernos con presencia de la extrema derecha, con las limitaciones para el aborto en Estados Unidos como ejemplo. Si no gobiernan, ha considerado, “vienen tiempos de muy difícil acceso a los derechos más fundamentales”, como la sanidad, con “privatizaciones y recortes”.

Illueca: “Vamos a limitar los apartamentos turísticos”

En la misma línea, el candidato de Unides Podem-EUPV a la Generalitat, Héctor Illueca, ha relatado que en la Comunitat Valenciana se ha instaurado “el miedo al cacique, el servilismo”, y ha criticado que “Ximo Puig decretó un día de la empresa, no sea que se enfade Juan Roig”, al tiempo que los candidatos del PP y Compromís le reclamaron que cesara en sus declaraciones contra el presidente de Mercadona. En contraposición, la coalición de izquierdas se promociona como una fuerza capaz de plantar cara al capital, y propone la “creación de empresas públicas en sectores estratégicos”, con “supermercados públicos articulados con el tejido cooperativo”. El también conseller de vivienda del Gobierno valenciano ha insistido en que si continúa en el Ejecutivo se compromete a “aplicar la ley de vivienda activando todos sus mecanismos”. Y ha apuntado: “Si estamos con más fuerza vamos a plantear la necesidad de limitar los apartamentos turísticos”.

La número dos por Valencia al Parlamento autonómico y coordinadora de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo ha reivindicado las denuncias contra la corrupción “gracias a lo que se produjo un cambio político”, así como las políticas de vivienda y transparencia. “Donde antes había corrupción ahora hay transparencia”. Consellera de Memoria Democrática, ha defendido la política de exhumación de fosas y la reparación de los familiares, advirtiendo de la posibilidad de un gobierno de la derecha y la extrema derecha: “La historia nos ha enseñado que se puede ir hacia atrás y los que vienen nos quieren mandar muy atrás”.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha centrado su discurso en la crisis climática y las desigualdades. Garzón, máximo representante de Izquierda Unida, ha cargado contra el presidente de Iberdrola, que, asegura, viaja en jet privado cada semana y “por eso tiene que ver con la lucha de clases el cambio climático”. Así, ha remarcado la necesidad de construir “ciudades, urbanismo en beneficio de la clase trabajadora, refugios climáticos, ciudades donde sea posible vivir”. “Queremos combatir el capitalismo para salvar la vida”, es “un modelo de producción insostenible”, ha insistido, defendiendo la acción del Gobierno central “cambiando el paradigma del trabajo”, con las subidas salariales y reducciones de jornada.

Una València saludable

A ritmo del grupo valenciano Zoo, la candidata de Podem al Ayuntamiento, Pilar Lima, ha arrancado el mitin cargando contra el Ayuntamiento de València, que les ha denegado el espacio anterior -Compromís lo había reservado previamente-. Acto seguido ha criticado que “no se han hecho políticas de vivienda en los últimos cuatro años”, pese a remarcar que la ciudad desde 2015 ya no tiene el lastre de la corrupción en el consistorio. La candidata de Podem ha exigido la remunicipalización de los servicios públicos, que “está en manos de Florentino Pérez”.

Laia Manyes, número dos en la lista, ha reivindicado el modelo de ciudad de 15 minutos, con los servicios públicos cerca de la ciudadanía, además de la ciudad saludable. En ese marco político, ha cargado contra la ampliación del puerto de València y políticas para reactivar la huerta, poniendo el foco en la alimentación sostenible y saludable como promoción de la salud.