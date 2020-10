Puig: "Apostamos por una España diversa y plural que aleje el partidismo de la causa común: acabar con la pandemia"

"Frente a esta situación que desde otros ámbitos se está generando apostamos por una España diversa y plural que aleje el partidismo de la causa común, que es en estos momentos acabar con la pandemia". Así se ha manifestado el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en el cierre del seminario de Gobierno celebrado este fin de semana en Ayora-Cofrentes. El president ha advertido que "las actitudes del dumping fiscal y el dumping de la confrontación partidista no ayudan a salvar vidas ni empleos".

En una comparecencia previa a la exposición de las conclusiones de la autoevaluación de la acción del Ejecutivo autonómico, el president ha recalcado la "situación de excepcionalidad" en la que se produce el seminario debido a la crisis del coronavirus y que obliga a "continuar con la máxima prudencia y responsabilidad" y "al mismo tiempo activando la vida económica y social de la Comunitat Valenciana".

En esta línea, ha explicado que el seminario ha servido para "reflexionar" sobre la situación y "orientar las acciones" que se llevarán a cabo en los próximos meses, que "serán determinantes para el futuro de la Comunitat". "En estos seminarios proyectamos hacia el futuro", ha asegurado. Para Puig "la confrontación no es el camino" y "no ha sido en ningún momento la vía valenciana", que, según ha remarcado, se basa en el "diálogo y respeto a la ciencia y a los sanitarios". "Estos días hemos alertado del riesgo que significa para la cohesión territorial las actitudes del dumping fiscal y el dumping de la confrontación partidista no ayudan a salvar vidas ni empleos", ha alertado.

"Las prisas no son una buena hoja de ruta para la política", considera el jefe del Ejecutivo, que añade :"Con esta actitud de evaluación, fiscalización y la previsión de gestión hemos trabajado para contener el virus y generar nuevas expectativas el los ciudadanos que están sufriendo la crisis".