Adeu a l’última cabina telefònica de València

Desgavellada i sense portes, l’última cabina telefònica retirada de València difícilment hauria suposat ja un parany mortal per a José Luis López Vázquez en el famós curt d’Antonio Mercero. Però, per això mateix, per ser un objecte obsolet i pràcticament abandonat, i no per la captura d’una presa, una grua s’emportava l’última cabina de la ciutat de València.

L’evolució de les telecomunicacions, i especialment l’extensió de l’ús del telèfon mòbil, han fet que les cabines telefòniques hagen perdut la seua funció pública i han quedat als carrers pràcticament com a dòlmens representatius d’altres èpoques comunicatives. La falta d’ús, i també de manteniment, les han convertides a més en cadàvers tecnològics i n’han fet necessària la retirada de la via pública.

Telefónica, propietària d’aquestes instal·lacions, ja ha retirat a València les últimes 180 cabines de telèfons que encara hi havia a la ciutat. La retirada va començar abans de Nadal i les últimes s’han arreplegat per a les festes de les Falles. L’última cabina s’ha desmantellat en l’avinguda de l’Oest, al centre de la capital valenciana.

El regidor de Mobilitat, Jesús Carbonell, ha afirmat que “la retirada s’ha fet en temps rècord, perquè era un mobiliari urbà obsolet enmig del carrer i s’havia convertit en un niu de brutícia”. Segons Carbonell, “es tracta d’evitar la deixadesa que ha patit aquest mobiliari urbà durant molts anys i deixar més nets i endreçats els carrers de la ciutat ”.