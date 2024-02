Baldoví pregunta a Mazón si ha exigit per a ampliar el port de València les mateixes garanties sobre el litoral que per a les dessaladores

“El president de la Generalitat ha assegurat que demanarà garanties per escrit que el transport d’aigua des de la dessaladora de Sagunt fins a Catalunya no afectarà la costa valenciana. És per això que aquest diputat vol saber: S’han demanat garanties per escrit que l’ampliació del port de València no afectarà la costa valenciana?”.

El síndic de Compromís en les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha traslladat aquesta pregunta a la Mesa de la Cambra i al mateix temps ha sol·licitat al Govern valencià “còpia literal i completa de les garanties per escrit que l’ampliació del port de València no afectarà la costa valenciana remeses al Consell per part del Govern central”.

El president del Govern valencià, Carlos Mazón, haurà de donar resposta per escrit en les pròximes setmanes i facilitar la documentació respecte de l’ampliació del port, si és que existeix.

Baldoví tracta de posar el focus així en el diferent nivell d’exigència ambiental que es planteja per part de l’executiu autonòmic del PP i Vox quan es tracta de portar aigua a Catalunya en un moment de sequera extrema i quan es tracta d’ampliar el port de València, actuació per a la qual Mazón pràcticament no s’ha pronunciat des del punt de vista de la protecció de les platges del Parc Natural de l’Albufera.

Mazón va instar diumenge el Govern central a garantir “per escrit” que el transport d’aigua des de la dessaladora de Sagunt fins a Catalunya “no perjudicarà la costa valenciana” i que “les necessitats valencianes no minvaran”. “Que ens garantisquen el que ens han dit”, va postil·lar.

Dilluns, Mazón va subratllar la necessitat que hi haja “solidaritat entre conques i comunitats” i va defensar el trasllat d’aigua de la dessaladora de Sagunt a Catalunya davant la sequera: “No negarem l’aigua a qui en el seu moment sí que ens la va negar, perquè sobre la revenja no es pot construir res”.

“Jo crec que ja va sent el moment que construïm alguna cosa, alguna cosa a Espanya, i aquests són els gestos que poden ajudar a construir alguna cosa”, va dir Mazón alhora que va subratllar que la Comunitat Valenciana “agonitza de set” en el camp.