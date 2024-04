Catalá torna al model urbanístic de Barberá: privatitza la gestió del pla del Grau i redueix un 40% l’habitatge protegit

València torna a cedir la gestió dels seus desenvolupaments urbans a les promotores, tal com es va fer en els 24 anys de Rita Barberá com a alcaldessa i a diferència d’aquests últims huit anys en què amb Compromís i el PSPV es va iniciar un procés de recuperació municipal de la tutela dels programes d’actuació integrats (PAI), amb els de Benimaclet i el Grau com a exemples principals.

El regidor d’Urbanisme i Habitatge del PP, Juan Giner, va anunciar divendres l’impuls al PAI del Grau a través de la col·laboració publicoprivada amb l’objectiu marcat per l’alcaldessa de València, María José Catalá, d’una pretesa activació de la construcció de nous habitatges de protecció pública i de lloguer assequible. No obstant això, el pla privatitzat inclou un 40% menys d’habitatge protegit respecte del presentat el 4 de maig de l’any passat per l’equip de Govern de Compromís i PSPV, en concret per l’exvice-alcaldesa socialista Sandra Gómez, llavors regidora d’Urbanisme.

Segons va exposar el popular Giner, després de huit anys de paralització, el govern municipal aprovarà en la pròxima Comissió d’Urbanisme una mesura per a impulsar el pla urbanístic del Grau amb la gestió indirecta per part dels propietaris del sòl, entre els quals la firma Atitlan, una de les que més parcel·les posseeix. Per a fer-ho, l’Ajuntament canviarà la gestió directa que tenia encomanada l’empresa municipal Aumsa, per la gestió privada, atesa la sol·licitud dels propietaris majoritaris del sòl, “buscant d’aquesta manera l’agilitació del projecte, sense minva per a l’interés general i el control públic de les actuacions”. Dit d’una altra manera, es privatitza la gestió del PAI vinculat a la construcció del circuit urbà de Fórmula 1.

El programa d’actuació integrada del sector del Grau té com a objectiu la transformació d’una antiga zona industrial degradada de 380.000 metres quadrats de sòl en un espai de centralitat urbana avantguardista, que connectarà la mar amb la ciutat a través del passeig de l’Albereda, que prolongarà els seus vials, una opció que va descartar l’executiu anterior per a eliminar viaris i trànsit rodat i crear en compte d’això un delta verd.

El projecte que desenvoluparan els nous agents urbanitzadors tindrà 160.000 metres quadrats de zones enjardinades (16 hectàrees o 16 camps de futbol), que s’uniran als 200.000 metres quadrats del parc de desembocadura, per a culminar el gran pulmó verd de València, que és el Jardí del Túria, i que arribarà amb aquestes ampliacions a una longitud superior a 12 quilòmetres.

El projecte inclou la construcció de 2.550 habitatges, dels quals 450 seran de protecció pública (un 17%). A més, segons Giner, l’Ajuntament dedicarà el sòl residencial que li corresponga a la construcció d’habitatges de caràcter social i de lloguer assequible, encara que no especifique xifres, ja que, segons fonts consultades per aquesta redacció, llevat que es modifique el planejament, no hi ha borses de sòl per a més pisos. La versió del PAI presentat per Sandra Gómez preveia 193.000 metres quadrats de jardins amb un delta verd, 3.000 habitatges, dels quals 750 són públics (un 25%), i 45.000 metres quadrats per a dotacions públiques.

Així mateix, el nou projecte presentat per Giner continuarà tenint en compte una mescla d’usos, establint al costat del residencial 95.000 metres quadrats de sostre per a l’ús terciari, oficines, comercial, hostaleria i altres servicis.

Igualment, el projecte té molt en compte la mobilitat sostenible, habilitant plataformes per al transport públic (autobús i tramvia) i per a la mobilitat no motoritzada (carril bici i trajectes per als vianants). El pla també inclou la construcció de dos tancs de tempestes que contribuiran a la millora de la gestió del cicle de l’aigua.

Crítiques del PSPV i Compromís

La portaveu del Grup Municipal Socialista, Sandra Gómez, ha assegurat que “el Partit Popular i María José Catalá van perduts i, com que no saben cap a on anar, només saben tornar al passat, un passat, en el cas del PAI del Grau i el circuit de Fórmula 1, fosc i corrupte”.

Segons Gómez, el Partit Popular mantindrà el planejament aprovat fa 14 anys en el PAI del Grau, renunciant a la modificació de planejament iniciada per l’executiu progressista anterior per a adaptar-lo a la desaparició del circuit d’F1, que es reconvertia en un passeig biosaludable, a l’Agenda 2030, a la perspectiva de gènere i a la necessitat d’habitatge i sòl terciari que té la ciutat.

“La incapacitat de gestió de Català va fer que el juliol del 2023, data límit per a aprovar-la, deixara sense aprovar l’avaluació ambiental d’un canvi de planejament que incloïa un gran delta verd que el connectava amb el Jardí del Túria, més de 700 habitatges públics addicionals de lloguer assequible i un augment del sòl terciari perquè empreses es puguen instal·lar al costat de la Marina. Hui, en compte de reprendre la modificació, decideix retrocedir 14 anys i tornar al planejament del 2010” ha assegurat la portaveu.

Des de Compromís han denunciat que Catalá “es carrega” el delta verd del barri del Grau: “De tota una zona verda i de gaudi ciutadà que donava continuïtat al Jardí del Túria i al futur parc de desembocadura es passa a una zona per on ara també hi haurà trànsit de cotxes, destrossant aquesta idea d’una zona de passeig completament verd i fortament resilient al canvi climàtic”.

Segons la coalició valencianista, “l’obsessió de Catalá i del seu govern amb el cotxe arriba a un punt malaltís i va en contra del model de ciutat verda europea del segle XXI”, a més que “es privatitza el desenvolupament del PAI, que passa d’una gestió pública d’aquest, perquè l’Ajuntament tinga el control, al fet que siguen privats els que el desenvolupen perquè siguen aquests els que obtinguen el benefici en compte de les arques públiques”.