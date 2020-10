CGT recorre la sentència que absol l’exdirector d’RTVV, perquè el tribunal va obligar a declarar amb monosíl·labs un testimoni

El sindicat CGT ha recorregut davant el Tribunal Suprem (TS) la sentència absolutòria de l’exdirector general d’RTVV, José Luis López Jaraba, pels contractes presumptament irregulars amb la productora del ventríloc i presentador José Luis Moreno. La televisió autonòmica valenciana va reconéixer a la productora Alba Adrática, propietat de José Luis Moreno, un deute d’1,7 milions d’euros per la coproducció de la sèrie Planta 25. RTVV va signar més tard un contracte amb la mateixa productora per la cessió de drets d’emissió de la sèrie De un tiempo a esta parte, pel mateix import del deute. Tots dos programes, segons l’informe dut a terme per l’empresa Taxo, s’haurien pagat per un valor totalment fora de mercat, en concret amb uns sobrecostos d’1,9 milions d’euros. Al recurs del sindicat, se sumarà també l’Advocacia de la Generalitat, segons CGT.

Les acusacions atribuïen a López Jaraba els delictes de prevaricació administrativa, malversació de cabals públics, falsedat documental, administració deslleial i frau a l’Administració, mentre que el Ministeri Fiscal no el va acusar. En el seu recurs davant el TS, el sindicat llibertari, que ha exercit l’acusació popular, recorda que no hi hagué cap informe jurídic que avalara la compensació del deute i critica que la sentència de la secció quarta de l’Audiència de València “arriba a conclusió diferent de la pericial judicial, fent seus únicament els postulats del dictamen pericial de part” i “transcrivint de manera literal el que diu el perit contractat per l’acusat”.

CGT considera que el jutge ni tan sols ha llegit l’informe pericial que va detectar sobrecostos per valor d’1,9 milions d’euros: “L’informe pericial judicial és tan demolidor que per això el tribunal ni tan sols el llig”. “No el cita, ni l’analitza”, postil·la el recurs de cassació. El sindicat també retrau al tribunal que “va ocultar la incompareixença de dos testimonis essencials”, Juan Prefaci Cruz, secretari general d’RTVV, i Ricardo Calatayud Darocas, sotsdirector econòmic financer. Tots dos testimonis, la declaració dels quals va sol·licitar la Fiscalia, no van poder assistir al judici oral, perquè en la data de l’assenyalament estaven sent jutjats en l’Audiència Nacional. Així doncs, segons critica CGT, el tribunal “no va traslladar a les parts cap justificació d’incompareixença ni es va pronunciar sobre aquest tema”.

Un altre testimoni proposat per l’Advocacia de la Generalitat i pels anarcosindicalistes va ser sotmés a una intervenció quirúrgica greu en la llengua i un quart testimoni perit proposat en solitari per CGT també va ser operat poc abans de la celebració de la vista oral, segons els comunicats mèdics que van enviar al tribunal. Les tres acusacions van sol·licitar la suspensió de la vista per la “incompareixença de quatre testimonis almenys”, una possibilitat que l’Audiència de València va rebutjar.

Al primer testimoni operat, que segons prescripció facultativa havia de parlar com menys millor per conservar els punts de sutura i tenia concedida una baixa de 76 dies almenys, el tribunal li va proposar “respondre a les preguntes que se li formulen mitjançant el sistema de monosíl·labs i reduint al màxim la seua expressió verbal”. El sindicat considera que la decisió del tribunal va suposar un “menyspreu a la integritat física del testimoni”.

“Els testimonis no sols han de poder narrar els fets i expressar-se àmpliament, sinó que han d’estar en possibilitat de contestar totes les preguntes que se’ls formulen, els aclariments i el que s’estime convenient”, recorda el sindicat. El testimoni de baixa va declarar per videoconferència, però el magistrat va interrompre la seua declaració pels problemes per a expressar-se de l’home.

CGT ha emés en un comunicat dures crítiques contra Comissions Obreres, “un sindicat que rep milers d’euros en subvencions públiques”, i contra Compromís per no haver interposat recurs de cassació davant de la sentència absolutòria de López Jaraba. El sindicat també ha informat que el sociòleg Rafa Xambó, que encapçalava l’acusació particular de Compromís, ha anunciat la seua adhesió al recurs de cassació. El sindicat també afirma que la fiscal “va actuar en tot moment faltant a l’objectivitat, amb menyspreu manifest per l’aclariment dels fets i renunciant a testimonis essencials”.