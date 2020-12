Almussafes aprova un pressupost per 2021 de 15,3 milions, una rebaixa del 7% respecte a l’anterior

Els pressupostos generals d’Almussafes per a 2021 ascendeixen a 15.300.000 euros, la qual cosa es tradueix en un 7% menys quant als ingressos corrents reflectits en els comptes de 2020 (1.520.000 euros).

Així ho ha aprovat aquest dilluns, 7 de desembre, el ple municipal, reunit en sessió extraordinària, amb els vots a favor del PSPV (9 regidors), les abstencions de Compromís (3 regidors) i el vot en contra del regidor del PP. En els comptes generals del pròxim exercici pressupostari destaca la reducció de la despesa corrent en un 6’65%, mentre es destaquen les polítiques d’ocupació i la despesa social i l’increment de la partida destinada a la desinfecció a conseqüència de la Covid-19.

L’alcalde, Toni González, assenyala “el bon funcionament de l’empresa pública i l’estat del deute viu que hem aconseguit rebaixar en 4’8 milions d’euros des de 2015 i que frega actualment els 3 milions d’euros. Encara que el capítol d’inversions s’ha reduït a causa del descens dels ingressos en 1’52 milions d’euros, la possibilitat d’invertir el romanent de tresoreria de l’any 2019 i la suspensió de les regles fiscals, ha permés l’inici d’un ampli paquet d’expedients d’inversions, que ascendeixen a quasi 4,3 milions d’euros, i que començaran a desenvolupar-se durant l’any vinent”.

Segons González, aquest pressupost “pretén mantindre el compromís electoral amb els ciutadans d’Almussafes, dins de les possibilitats que dóna la restricció pressupostària i mantenint en condicions òptimes la prestació de tots els serveis públics’”. El primer edil assegura que, “aquests comptes ja no estan limitats per la normativa sobre estabilitat pressupostària, d’acord amb la suspensió de les regles fiscals acordada pel Consell de Ministres el mes d’octubre passat, per la qual cosa hem elaborat un pressupost per a la ciutadania on prevalen les despeses de caràcter social i obert a futures modificacions de partides per al seu finançament a càrrec del romanent del 2020, segons evolucione la pandèmia de la Covid-19”.

En aquest sentit, defensa l’edil d’Hisenda, Mar Albuixech, “hem apostat per reduir inicialment les partides destinades a activitats culturals, festives i esportives, a l’espera de visualitzar l’evolució de la pandèmia. El 2021 és un any atípic i ple d’incerteses encara hui dia i d’ací la necessitat d’aplicar solucions extraordinàries amb modificacions de crèdit puntuals en el moment en el qual puguem celebrar actes multitudinaris amb total llibertat”.

Polítiques socials i d’ocupació

Des del govern local s’afirma que als pressupostos destaca “la ferma aposta de l’executiu local per les polítiques socials i d’ocupació. Així, la despesa global destinada als plans de promoció de l’ocupació se situa en 600.000 euros”.

Entre els conceptes que veuran incrementada la seua inversió en 2020 dins de les polítiques socials i d’ocupació destaquen els 200.000 euros per a becar a graduats i postgraduats, a les quals se’ls ha aplicat un increment del 321%, i la subvenció als emprenedors, que augmenta en un 33’33%. També disposaran de més fons qüestiones com la subvenció per al lloguer de l’habitatge, que registra un augment del 33’33%, les despeses per la tercera edat (un 22%), les transferències a les famílies (un 45%), i la reparació de la seu, la maquinària i la renovació del vestuari de l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil, arrasat pel temporal, que suposa un increment del 100%.

Així mateix, augmenta la dotació de la subvenció nominativa per a finançar el transport escolar a l’IES Almussafes i la consignació pressupostària destinada a les associacions cíviques i culturals.

Finalment, l’executiu local reafirma la seua aposta per l’Empresa Municipal de Serveis Públics d’Almussafes (EMSPA), una partida a la qual se li aplica un increment del 77’30%, en passar de 408.705 a 724.651 euros, “a conseqüència de l’augment de la càrrega de treball i increment del personal per a la neteja i desinfecció dels diferents edificis públics i centres educatius contra la Covid-19”, explica Mar Albuixech.

Inversions reals

L’executiu local ja havia aprovat els diferents expedients per a escometre les inversions del pròxim any, amb els quasi 4,3 milions d’euros del superàvit obtingut en l’exercici pressupostari de 2019. ‘L’estalvi aconseguit, fruit de la nostra bona gestió econòmica, unit a la suspensió de les regles fiscals per part del Govern, ens permetrà executar un ampli paquet de projectes urbanístics, alguns d’ells cofinançats a través del Pla d’Inversions de la Diputació, durant l’any vinent 2021”, destaca el primer edil.

El col·lectiu de joves disposarà d’un Casal Jove amb rocòdrom i d’un pump track amb un pressupost de 400.000 i 80.000 euros, respectivament. La ciutadania en general, podrà gaudir d’un Balneari urbà a l’interior de les Piscines Municipals, pressupostat inicialment en 600.000 euros. Als col·lectors de pluvials se’ls destinaran 409.000 euros i a l’adquisició de parcel·les per a equipaments i serveis municipals 1,3 milions d’euros. El projecte de remodelació dels carrers Plantades, Hospital, Santa Ana, Mestre Cardona i Plaza del Mercat en plataforma única comportarà una inversió de 90.000 euros i la construcció d’un magatzem i serveis al parc Rural, altres 82.000 euros. Entre les intervencions urbanístiques previstes també destaquen els 50.000 euros de fons per a la reforma integral del parc del Poliesportiu i els 20.000 euros per al parc del Pontet.

Deute

Pel que fa al deute viu que en el 2015 ascendia a 7.800.000 euros i que actualment se situa en 3.030.000 euros es preveu que continue baixant. “Hem aconseguit rebaixar-la en 4.800.000 euros i amb l’amortització d’altres 380.000 euros de l’exercici de 2021, el crèdit pendent serà de 2.700.000 euros i aquest resultat, sens dubte, és fruit de la nostra excel·lent gestió per a aconseguir que el poble d’Almussafes tinga l’Ajuntament sanejat i lliure de deute que mereix”, conclou l’alcalde.