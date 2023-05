Alzira comptarà amb el primer ecoparc 100% autosuficient de la Comunitat Valenciana

El Consorci Ribera i Valldigna ha acceptat en la seua Junta de Govern la cessió de terrenys realitzada per l'Ajuntament d'Alzira per a la construcció del qual serà l'ecoparc més gran i innovador del Consorci: 4.100 metres quadrats d'instal·lacions que donaran servei, no sols a la ciutadania d'Alzira, sinó als municipis veïns d'Algemesí, Carcaixent, Guadassuar, i a tota la ciutadania del Consorci.

El President del CRiV, Salvador Montañana, i la tinenta d'alcalde i regidora de Seguretat, Infraestructures i Urbanisme d'Alzira, Sara Garés, han acudit a visitar els terrenys abans de la Junta de Govern. En total, huit parcel·les municipals en el Polígon Ciutat del Transport de la localitat, fàcilment accessibles des de diversos municipis, i que milloren la ubicació i prestacions a l'actual ecoparc de la ciutat.

Per al President del Consorci, Salvador Montañana, “el gran esforç de l'Ajuntament d'Alzira, gràcies a les gestions liderades per Sara Garés i el regidor de medi ambient Pep Carreres, ha possibilitat després de molts anys que el Consorci dispose d'uns terrenys perfectament adequats perquè construïm el que serà el millor ecoparc de la Comunitat Valenciana”.

Per part seua, Sara Garés, tinent d'Alcalde d'Alzira, ha destacat que “per a Alzira era una necessitat evident, perquè les instal·lacions antigues no estaven bé ubicacions ni podien albergar els residus que produeix la nostra ciutadania, i després de molta faena hem aconseguit dotar al Consorci d'una ubicació excel·lent perquè cap residu que haja d'anar a l'ecoparc acabe en un altre lloc”.

Un ecoparc 100% autosufient

El futur ecoparc d'Alzira, comptarà amb 14 contenidors específics per a residus voluminosos i molestos, 2 grans contenidors tancats per a RAEES (residus d'aparells elèctrics i electrònics), i un gran espai protegit per a residus contaminants o perillosos (vernissos, pintures, bateries, etc). Però a part d'això, tal com va succeir amb el Complex de Valorització de Residus de Guadassuar del Consorci, hui referent europeu en Economia Circular, el nou ecoparc d'Alzira es convertirà en el primer d'aquest tipus 100% eficient amb energies alternatives i ecològiques.

Així, l'ecoparc serà dotat d'un aerogenerador i de panells solars per a funcionar amb energies renovables íntegrament, “la qual cosa consistirà en una fita en aquesta mena d'instal·lacions”, segons Salvador Montañana. I, segurament, en un dels més visitats. Per la seua ubicació donarà servei, no sols a la ciutadania o als veïns del Consorci que treballen a Alzira, sinó que serà fàcilment accessible per als veïns d'Algemesí, Carcaixent i Guadassuar, fonamentalment.

Educació ambiental

Però a més de l'ecoparc d'Alzira, en la Junta del Consorci s'ha adonat de l'estat de les obres del futur Ecoparc Educatiu del Complex de Valorització de Residus a Guadassuar, que estarà finalitzat en menys de dos mesos. En efecte, al costat de la Planta de Tractament, la més visitada d'Europa, se situarà un ecoparc que donarà servei als veïns de la zona, i que tindrà, també de manera pionera en l'Estat Espanyol, una funció merament educativa i de conscienciació.

“Les visites a la Planta de Residus es completaran amb una visita guiada a l'Ecoparc, que estarà preparat per a això, i en un futur es podrà passejar per un parc urbà amb llacuna inclosa construït per la Diputació de València sobre els terrenys de l'antic abocador de Guadassuar”, ha explicat Salvador Montañana. El que abans era un lloc de depòsit de residus, en poc serà un gran espai destinat al gaudi de la ciutadania gràcies a la restauració paisatgística realitzada per la Diputació de València.