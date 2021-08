Bunyol es torna a tenyir de roig amb un joc de realitat virtual i 2.000 globus a l'aire per a "mantindre viva" la seua Tomatina

La localitat de Bunyol ha llançat un joc de realitat virtual i 2.000 globus rojos a l'aire amb l'objectiu de "mantindre viva" la seua Tomatina, que s'haguera celebrat aquest dimecres, com és tradicional, encara que la pandèmia de coronavirus ho ha impedit.

El joc, dissenyat per a les ulleres Oculus Quest 2, submergeix al participant en una experiència inspirada en la batalla pacífica més internacional i suposa una immersió 3D completa en la festa, que compleix 76 anys i porta sense celebrar-se dos per la covid.

'Tomatina VR Experience traslladarà als jugadors que tinguen unes ulleres Oculus Quest 2 als carrers de Bunyol i a l'epicentre de la festa, per a viure tot tipus de sensacions, des del Pal de sabó al pas dels camions o la bullícia de festa.

Socarrat Studio, al costat de l'estudi de desenvolupament VR GorilaPunk, han sigut els encarregats del disseny i programació d'un joc "en el qual es respira l'ambient de la Tomatina en cada racó, en les samarretes oficials dels participants, en la lones dels edificis i en les proclames tradicionals d'aqueix dia com el clàssic: 'Forasters, no tindreu fred', assenyalen des dels dissenyadors.

L'experiència a més inclou com a Banda Sonora el tema 'Tot del mateix color', del grup de Buñol Malsujeto. El joc és gratuït i, per a gaudir-lo, és necessari disposar d'un visor Oculus Quest i descarregar-se la APK 'Tomatina VR Experience', des de la web oficial www.latomatina.info.

El jugador es veurà llavors immers en una batalla tridimensional de tomaques que haurà d'esquivar i llançar, amb el pas de camions inclosos o el llançament d'aigua des dels balcons , segons ha explicat la regidor de Turisme i Tomatina, María Vallés.

L'alcaldessa de Bunyol, Juncal Carrascosa, ha assenyalat que l'Ajuntament pretén amb aquesta iniciativa "brindar l'opció de continuar gaudint de la Tomatina d'una manera alternativa, que continuarà vigent una vegada, puga tornar a celebrar-se de manera presencial com porta fent-ho des de fa 76 anys".

"No podem celebrar la Tomatina en el pla real perquè la pandèmia no ens ho permet, però hem pensat que seria interessant tindre una realitat virtual paral·lela on no hi ha pandèmia i sí que es pot celebrar", ha explicat Carrascosa, qui ha assegurat que aquesta aplicació serà, en tot cas, un complement a la celebració presencial que esperen no es demore més en el temps.

D'aquesta manera, totes dues experiències "conviuran" perquè el consistori pretén amb aquesta acció "no sols continuar posant en valor aquesta festa única sinó també submergir-se en un nou pla digital, que servirà a més com un altre factor de dinamització turística del municipi".

El consistori ha destacat que aquesta iniciativa és pionera a Espanya en la recreació virtual d'una festa tradicional "sense estar físicament en ella", però han insistit que es tracta d'una eina digital que actua com a "recordatori" de la Tomatina, encara que en aquesta ocasió els participants "no es tacaran de tomaca".

"Desil·lusió" per un segon any sense Tomatina

L'alcaldessa de Bunyol ha admés que aquest dia s'ha viscut amb "desil·lusió" als carrers de la localitat al no haver pogut celebrar per segon any consecutiu aquesta festa d'Interés Turístic Internacional i que té molt contacte físic entre els participants: "Alguna cosa que no és compatible amb el virus".

"Des d'anit això seria un formiguer de gent i hui hauria sigut l'enorme catarsi roja tan divertida i que tant ens caracteritza als veïns de Bunyol", ha assenyalat Carrascosa, qui ha lamentat l'absència d'aquest festeig que atrau a persones de tot el món.

En aquest sentit, ha indicat que són moltes les persones de diversos països que els han volgut transmetre un missatge d'ànim i que han mostrat el seu interés a tornar a Bunyol a celebrar La Tomatina quan la situació sanitària ho permeta.

Des de Bunyol han assegurat que la volta de la Tomatina "ha de ser en gran" i no conceben un altre format que no siga semblant al que durant més de 70 anys se celebra en aquesta localitat pel que esperen que la creació d'aquest videojoc virtual continue mantenint les ganes i les expectatives de tornar a viure "en persona" aquesta festivitat.

Museu

De fet, diversos visors VR Oculus Quest 2 estarà a la disposició dels visitants del museu de la Tomatina , que obrirà les seues portes durant el mes de setembre, perquè tothom puga gaudir d'experiència, mantenint en tot moment les recomanacions covid.

Durant l'esdeveniment de presentació a més s'han llançat 2.000 globus rojos biodegradables des del pont de la República, conegut també com Puente Nuevo, per a simbolitzar d'aquesta manera que la Tomatina "continua viva".