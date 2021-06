Compromís demana blindar la viabilitat de les farmàcies en les zones rurals com a servei bàsic i clau en la lluita contra la despoblació

Els diputats autonòmics Carles Esteve i Belén Bachero i el senador de Compromís, Carles Mulet, han demanar blindar la viabilitat de les farmàcies en les zones rurals com a servei bàsic i clau en la lluita contra la despoblació. “Tenim farmàcies al límit de la seua viabilitat, la qual cosa qüestiona la seua continuïtat com a servei bàsic en el món rural”, ha explicat Julio Serra, de la Associació de Farmàcies Rurals Valencianes.

Carles Mulet ha indicat que “existeixen agències i ministeris contra la despoblació però mesures concretes com mantenir un servei tan bàsic com és la farmàcia, de moment no estan en l'agenda política”. El representant valencianista ha recordat com al Senat van plantejar una proposta que alentava a crear un fons de compensació perquè aquestes farmàcies continuen sent viables, ja que no poden ser considerades un negoci, sinó un servei i per a això fa falta que tots col·laboren en la seua viabilitat. “En pobles com Xodos o Benafigos són pràcticament el principal servei i s'han de blindar”, remarca.

Entre les propostes figuren l'actualització de les ajudes que reben les farmàcies amb Viabilitat Econòmica Compromesa (VEC), que no s'actualitzen a l'IPC des de fa 10 anys i ajudes en les seues despeses com una política territorial i social de primer ordre, perquè tenen el mateix dret que qualsevol otra persona a ser atesos al seu poble.

El diputat Carles Esteve ha assenyalat que “les farmàcies rurals mantenen la flama viva i suposen mantindre uns serveis necessaris per a frenar la despoblació de la qual parlem i parlem. Necessitem passar de les paraules a accions reals. Necessitem un compromís més clar del Ministeri perquè avance en les ajudes VEC, que s'avancen els pagaments i que s'entenga que les farmàcies de Xodos, Atzeneta, Benafigos o Vistabella sustenten el sistema que fa que pràcticament el 100% de la població valenciana tinga el medicament al costat de la seua casa, com hem pogut veure amb la pandèmia”.

La diputada Belén Bachero recorda que “el món rural ha de tenir serveis essencials com farmàcies, caixers, sanitat, educació o la botiga del poble i haurien d'estar protegits per Llei, ja que sense aquests serveis el poble mor. La gent sense ells acaba anant-se’n del poble, d'ací la importància de vindre a conèixer aquestes farmàcies i donar-los el nostre suport”.