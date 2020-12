Cullera presenta el seu pressupost per 2021 de 33,8 milions on es triplica la despesa social per la pandèmia

El Ple de l’Ajuntament de Cullera ha aprovat el pressupost municipal del 2021 gràcies a la majoria absoluta de l’equip de govern de PSPV i Compromís. La gran novetat d’enguany és l’increment en un 226% de la despesa social en un municipi que ja de per sí és líder en inversió social per habitant, ja que lidera este índex a la Comunitat Valenciana i ocupa el quart a Espanya. Això suposarà “el pressupost més social de la història de Cullera”, en paraules de l’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor.

“Mentre estiga en mans d’este Ajuntament, cap ciutadà ni ciutadana es quedarà enrere en la situació que estem vivint. No anem a deixar a ningú tirat en la cuneta”, reivindica l’alcalde.

D’una altra banda el primer edil ha assegurat que els pressupostos posen la llum llarga per a projectar les polítiques socials del municipi de les pròximes dècades. “No sols apostem per a fer front a la pandèmia destinant recursos a polítiques socials, sinó que orientem la nostra política per al futur amb una inversió clau que permetrà la centralització en un únic espai de l’atenció social del nostre municipi de forma que siga integrada i adaptada a les necessitats actuals del segle XXI”, ha manifestat Mayor.

Segons ha defensat la màxima autoritat local “no sols aconseguirem una millora de la prestació dels servei i atendre millor les persones i les seues necessitats sinó, a més a més, posar en marxa altres serveis que ens demanda la ciutadania com per exemple un centre de dia”.

El més elevat

I amb 33.828.727 euros el pressupost del 2021 es convertix en el més elevat de la història de l’Ajuntament de Cullera. Això suposa un augment del 6,8% respecte al de l’últim any.

Des del govern local s’apunta a més que, per sisé any consecutiu, congelen els impostos i encaren una nova reducció del deute municipal. Tot això es combina amb “una aposta decidida per la inversió per tal d’impulsar l’obra pública”.

L’edil d’Hisenda, Juan Vicente Armengot, també ha volgut fer incís en este augment de la inversió pública. “Enguany comptarem amb una partida d’inversions de 2,4 milions d’euros, la més alta dels últims anys, orientada a impulsar l’obra pública, la creació de llocs de treball i dinamitzar l’economia de la nostra ciutat”, destaca el regidor

Per contra, l’equip de govern sí que ha decidit reduir un 20% totes les partides polítiques, ja que considera “innecessàries” determinades inversions en estos moments i creu que cal focalitzar els esforços en l’agenda social que té marcada.

Reducció de l’endeutament

Altra de les característiques del pressupost és que l’equip de govern preveu acabar el 2020 deixant l’endeutament heretat de l’època del PP en 14 milions i per baix del 50%, quan al 2012 arribà al seu màxim històric amb un 180%, i preveu deixar esta xifra en 12 milions en el pressupost del 2021.

“Mai l’Ajuntament de Cullera havia congelat els impostos tants anys, tenim l’endeutament més baix del que portem de segle i mai havíem fet una inversió social tan potent”, ha argumentat Armengot.

Per últim, Mayor ha explicat que des que ell és alcalde s’han presentat els pressupostos en temps i forma “el que permet adaptar l’economia municipal a la realitat econòmica i social que vivim per atendre millor les necessitats de la gent. És a dir, posar l’Ajuntament al servei de la ciutadania”.