Demanen la paralització d'una macro-planta fotovoltaica a Xiva per arrasar 420 hectàrees de garroferes multicentenàries

Diversos col·lectius locals i conservacionistes han demanat la paralització de la construcció d'una macro-planta fotovoltaica a Xiva que ocuparà una extensió de 420 hectàrees (l'equivalent a 566 camps de futbol). L'últim a sumar-se ha sigut Compromís, i segons explica el senador Carles Mulet, el projecte de l'empresa Falck Renewables Power "amenaça amb arrasar l'última devesa valenciana amb l'arrancada de milers de garroferes centenàries".

El senador Mulet, en una pregunta al Govern sobre quines mesures es preveuen prendre per a evitar aquest tipus de projectes, adverteix que aquesta planta "destruirà per complet qualsevol vestigi en un entorn d'alt valor ambiental, cultural i paisatgístic; un conjunt de béns d'una singularitat com ja pocs queden".

Malgrat que defensa la necessitat de la transformació en el model energètic per a frenar el canvi climàtic, assenyala que "ha de ser plantejada sota el principi de causar el menor impacte possible i un compromís respectuós sobre el conjunt de valors que atresoren les zones on se situen, perquè de veritat puga ser denominada una 'energia neta'"

L'impacte que produirà aquest projecte que actualment es troba en període d'al·legacions, "serà devastador per situar-se al costat del Paratge Municipal Protegit de la Serra de Xiva, ja que repercutirà molt negativament sobre la bona salut d'aquestes muntanyes".

Assegura que amb la macro-planta solar "pretenen extingir de cultius tradicionals de secà, entremesclats amb rodals forestals, cursos d'aigua, etc. té una funció vital ja que es tracta de corredors verds dels quals depenen moltes espècies per a la seua supervivència, de les quals algunes d'elles es troben en perill d'extinció i que es veurien greument afectades per la pèrdua d'aquest hàbitat tan singular".

En la primera fase on pretenen instal·lar aquesta infraestructura, s'han catalogat 158 Arbres Monumentals d'Interés Local i 11 Arbredes, en què el 90% són garroferes multicentenàries, "la qual cosa suposa un patrimoni irreemplaçable que pretenen exterminar per sempre si no l'evitem".