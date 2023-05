La Generalitat dona llum verda a dues residències en Riba-roja en les quals s'invertiran 23,2 milions

La conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha comunicat a l'Ajuntament de Riba-roja de Túria l'informe sobre la viabilitat tècnica positiu previ a la construcció de les dues residències públiques en la zona de Pacadar, el complex soci-sanitari que, en aquesta zona del terme municipal, al costat del propi nucli urbà, permetrà invertir un total de 23’2 milions d'euros amb aquestes infraestructures.

El Pla d'Infraestructures de Serveis Socials 2021-2025 inclou els centres que es construiran al llarg del citat període en l'àmbit de la Comunitat Valencià finançats amb recursos públics i que en el cas de Riba-roja de Túria ha confirmat les dues residències, una de majors dotada amb 90 places mentre que la corresponent a persones amb diversitat funcional tindrà una capacitat per a altres 30 persones, segons s'afirma en el citat pla.

D'aquesta manera, l'informe de viabilitat tècnica enumera tots els aspectes necessaris per a portar avant aquesta infraestructura en la zona de Pacadar que suposarà un avanç substancial en l'atenció i cura de les persones majors i les persones amb diversitat funcional de la localitat. Es tracta de la primera ocasió en la qual s'executen aquestes instal·lacions amb finançament i amb gestió completament pública a Riba-roja de Túria, una de les reivindicacions històriques del municipi.

El pla de viabilitat preveu una inversió total de 23’2 milions d'euros que es desenvoluparan a llarg durant tres anualitats, en la primera corresponent a l'any 2023 es duran a terme inversions per valor de 5’8 milions d'euros, mentre que en l'exercici de 2024 s'executaran obres i projectes per altres 8’7 milions d'euros i, en l'última anualitat corresponent a l'any 2025, s'invertiran els restants 8’7 milions d'euros fins a completar el pressupost total.

L'informe de la conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives detalla la capacitat de 90 persones en el cas la residència de persones majors i en l'edifici de les quals estan previstes sales d'estar-convivència, sales d'activitats, unitats de cures continuada amb control mèdic i infermeria, a més d'unitats de convivència separades físicament l'espai residencial dels espais d'activitat i convivència. A més, estarà dotada d'un magatzem de llenceria i magatzem de bolquers.

En el cas de la residència projectada per a persones amb diversitat funcional, el programa públic recull, a més, un bany accessible de necessitats especials, mentre que es construiran les 6 sales previstes per a les 30 persones usuàries en l'edifici de la zona de Pacadar. D'aquesta manera, l'informe de viabilitat tècnica de la Generalitat confirma tots els aspectes necessaris per al desenvolupament d'unes instal·lacions capdavanteres en la Comunitat Valenciana.

La ubicació de totes dues residències serà possible gràcies a les actuacions de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria que aconseguirà la compra dels 50.000 metres quadrats de la zona del Pacadar, els terrenys del qual formaven part d'un programa d'actuació integrada (PAI) on estava prevista la construcció de 555 habitatges de renda lliure i que es va anul·lar per l'incompliment del conveni inicial signat entre totes dues parts.

La zona de Pacadar acollirà, també, un centre de salut, una àrea de rehabilitació i un punt d'ambulàncies Samu (Servei d’Atencó Mèdica Urgent) sobre una superfície de prop de 2.000 metres quadrats que ja s'han cedit a la conselleria de Sanitat Universal i que suposaran una inversió d'altres 6 milions d'euros i que permetran acabar amb les deficiències d'espai que presenten les actuals instal·lacions sanitàries.

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha subratllat que aquestes infraestructures soci-sanitàries “són històriques en el nostre municipi, amb unes inversions econòmiques que mai s'han dut a terme i que són essencials per a cobrir les actuals necessitats amb una atenció correcta per als majors, per a les persones amb diversitat funcional i amb una descentralització sanitària que permetrà aconseguir les àrees d'expansió demogràfica i urbanística experimentada durant els últims anys”.