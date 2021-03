La Generalitat reconeix Gandia com a Municipi Turístic

L'alcaldessa de Gandia, Diana Morant, ha rebut hui de mans del secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, una placa que declara a Gandia com a Municipi Turístic. D'aquesta manera, Gandia es converteix en un dels tres únics municipis juntament amb València i Benidorm que posseeixen aquest distintiu que s'atorga per part de la Direcció General de Turisme.

Aquest reconeixement implica que Gandia podrà accedir a finançament extraordinari d'altres administracions superiors com a reconeixement de l'esforç econòmic que suposa atendre la població turística que rep. D'aquesta manera es distingeix a aquells municipis que suporten un pes extraordinari pel seu caràcter turístic, i que és a qui va dirigit el fons de cooperació per a municipis turístics, un instrument que té en compte el paper que exerceixen en la prestació de serveis i obres públiques dirigides a millorar el servei que s'ofereix als visitants i turistes.

Així, segons l'informe sobre la sol·licitud de reconeixement de la condició de Municipi Turístic de la Comunitat Valenciana formulada per l'Ajuntament de Gandia, la població turística total per a Gandia (933.552) triplica la mínima necessària (352.394), per tant, es compleix el criteri relatiu a la població turística del municipi. La població turística es calcula d'acord amb la següent fórmula: total de places d'allotjament reglat x 365 x ocupació mitjana anual, partit per l'estada mitjana.

Un altre criteri que ha superat Gandia està relacionat amb el nombre de places d'allotjament i de segona residència. L'oferta de places d'allotjament turístic a 31 de desembre de 2019 és de 21.626, de manera que Gandia està dins, a l'ésser aquesta xifra major de mil. I un tercer criteri és que Gandia ha de tenir almenys un recurs turístic de primer ordre (Gandia ha presentat 7, entre ells, la Col·legiata, el Palau, la Cova del Parpalló o el Castell de Bairén). Per últim, Gandia també ha constatat que el turisme és la base de l'economia del municipi.

Durant la roda de premsa s'ha explicat que aquest reconeixement s'atorga en funció de criteris objectius com la sostenibilitat del model turístic, la transformació digital, la innovació, els programes de qualitat, la gestió del talent, etc. Una vegada reconeguda com a tal, Gandia s'ha de basar en el codi ètic del turisme valencià a més de complir una sèrie d'obligacions com ara oferir informació turística i senyalitzar els recursos o protegir i promocionar els recursos turístics.

Paral·lelament, el municipi ha de posar en marxa un pla de mesures per a la sostenibilitat i la qualitat del turisme i la qualificació del personal vinculat al sector, al temps que evoluciona cap a la gestió com a destinació turística intel·ligent i aprofita instruments com la xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents de la Comunitat Valenciana.

Finalment, s'ha de posar en marxa sistemes de qualitat com els que promou Turisme Comunitat Valenciana a través de Qualitur.

Després del lliurament del distintiu, Francesc Colomer va destacar el canvi de paradigma que s'ha produït en l'àmbit del model turístic i en la valoració que es realitza a les destinacions. "Hi ha una part qualitativa molt important en aquest reconeixement i unes obligacions que suposen un compromís amb la innovació i el coneixement adaptats al turisme. En aquest àmbit, Gandia és una alumna avantatjada a l'hora d'aconseguir el canvi de model aplicant criteris de modernitat, sostenibilitat, innovació, qualitat certificada, hospitalitat o la lluita contra l'intrusisme. Des de la meua experiència, Gandia ha liderat aquest canvi en conjunt de la Comunitat Valenciana".

L'alcaldessa de Gandia, Diana Morant ha volgut agrair a la Generalitat i al seu secretari autonòmic Francesc Colomer aquesta acreditació. "Per a nosaltres suposa una satisfacció aquesta declaració de Municipi Turístic. Portem des de la passada legislatura repensant el model i sabíem que el gran repte a què ens enfrontàvem era afrontar les noves demandes que passen pel turisme intel·ligent, sostenible i de qualitat. En definitiva, el nou model passa per l'aplicació dels ODS en el sector turístic".

Morant ha volgut destacar que el canvi de model s'ha produït de la mà d'administracions superiors que sempre han tingut en compte a Gandia a l'hora de desenvolupar projectes com l'Alter Eco, la lluita contra l'intrusisme en els apartaments turístics, el SICTED o el Pla de Turisme Intel·ligent, entre d'altres.

"El nou estatut de municipi turístic no només reconeix i avalua els recursos que té una ciutat com Gandia que ha superat tots els requisits àmpliament, però també suposa una aposta per convertir el turisme en una indústria que no només es base en l'economia sinó que millore la societat", va concloure l'alcaldessa de Gandia.