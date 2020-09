L'Ajuntament de Carlet reparteix el seu xec per material escolar a més de 1.300 alumnes de la localitat

L'Ajuntament de Carlet reparteix durant esta setmana i la pròxima la subvenció 'Xecarlet'. Es tracta d'un xec destinat a la compra de llibres de text i material escolar per al curs 2020-2021 que han demanat més de 800 famílies i que enguany rebran 1.320 escolars d’infantil, primària i secundària que cursen els estudis a Carlet o en altres poblacions.

Enguany l’Ajuntament ha destinat 76.865 euros als xecs escolars, que suposen una ajuda que oscil·la entre els 30 i els 100 euros, depenent del nivell educatiu i de la renda familiar. Una vegada rebut el xec, els estudiants poden utilitzar-lo fins al pròxim 18 d’octubre per a la compra de material divers, productes de papereria, llibres, també es poden invertir els diners en roba o calçat o fins i tot en mascaretes. Una ajuda a l’economia familiar a l’inici de curs que també revertix en l’economia de la població, ja que els xecs es poden gastar únicament en els 9 establiments comercials carletins que s’han adherit a esta iniciativa.

La novetat enguany ha estat imposada per la pandèmia amb el disseny d’un dispositiu de sol·licituds i recollida més controlat a fi d’evitar aglomeracions de gent. S’ha utilitzat el mecanisme de cita prèvia per a la sol·licitud dels xecs i la recollida s’està fent de manera escalonada durant esta setmana i la pròxima, seguin l’ordre alfabètic.

Per al curs 2020/2021, tant els sol·licitants de les ajudes com la concessió ha estat en la mateixa línia que l’any passat i se seguix la mateixa tònica pel que fa als nivells educatius; el major nombre d’ajudes van a parar a mans d’estudiants de primària (652), seguit per l’alumnat de secundària (364) i el d’infantil (297).