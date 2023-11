El ministre Planas insta els productors de cava a dialogar per a complir la sentència que permet la denominació de Requena

El ministre d'Agricultura, Luis Planas, ha afirmat que el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida (DOP) Cava ha de “obrir un procés de diàleg” per a “executar” la sentència del Tribunal Suprem (TS) que inadmet el recurs de la pròpia DOP Cava que pretenia excloure la zona productora de Requena. “La sentència ha de respectar-se i aplicar-se”, ha subratllat.

Així ha valorat, a preguntes dels periodistes a València, la decisió del TS d'inadmetre el recurs del Consell Regulador de la DOP Cava que pretenia que la zona productora de Requena no fora coneguda amb el nom de Cava de Requena.

Planas ha defensat que “el tema de la polèmica” ha d'abordar-se en el si del Consell Regulador i ha posat l'accent en la independència de les denominacions d'origen: “Des que soc ministre, he volgut donar molta autonomia al funcionament dels consells reguladors”.

“Els productors són els que saben millor què fer amb els seus productes, hem mantingut aquesta posició i l'hem reforçada durant la presidència espanyola (del Consell Europeu)”, ha abundat, ja que la UE va aprovar una norma que reforça les indicacions geogràfiques.

Per tant, el ministre ha insistit a mostrar el seu respecte als tribunals i a instar a obrir un procés de diàleg en el si del Consell Regulador de la DOP Cava per a executar la sentència, un procés que el Ministeri seguirà “de prop” encara que no siga el responsable de “aprovar una norma per a obtindre una solució”.

Preguntat per si aquest nadal brindarà amb cava de Requena, ha reiterat que “el ministre el que pensa és que s'ha de solucionar ací”, en el Consell Regulador de la DOP Cava.

30 anys de Litigis

Requena ja va haver de litigar en 1990 davant el Suprem perquè, en delimitar la regió del Cava a conseqüència de l'ingrés en la llavors denominada Comunitat Econòmica Europea, no s'excloguera a la ciutat de Requena com a regió productora.

En eixa ocasió, el TS va donar la raó a Requena, perquè el Consell Regulador dels Vins Espumosos -com llavors es denominava- ja tenia reconegut a l'únic productor d'aquell llavors, Torre Oria, la seua condició d'elaborador de Cava i inscrit amb tot el dret en el Registre número 2 destinat als elaboradors d'aquest producte.

El següent litigi es remunta a 2020 quan es va decidir identificar les diferents zones productores de Cava i, per part del Consell Regulador, “no es va considerar oportú” reconéixer el nom de Requena per a identificar els produïts en aquesta zona, al·legant “confusió” amb la DOP Utiel-Requena.

Contra aquesta decisió es van alçar tant la Conselleria d'Agricultura de la Generalitat Valenciana com l'Associació d'Elaboradors de Cava de Requena i Domini de la Vega com a celler particular, els socis del qual ja van defensar com Torre Oria el nom de Requena en 1990.

Es dona la circumstància que aquest celler va aconseguir recentment un lloc en el ple del Consell Regulador de la DOP Cava, en representació del cens de viticultors. Aquest fet mai havia ocorregut en els quasi 40 anys d'existència de l'organisme, que havia estat dirigit únicament per cellers situats a Catalunya fins llavors.

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid va donar la raó a les tres entitats recurrents i va reconéixer que no hi havia confusió entre el nom Cava i el d'Utiel-Requena, una sentència que va ser recorreguda pel Consell Regulador de la DOP davant el Suprem. Ara, l'alt tribunal ha decidit inadmetre a tràmit el recurs en entendre, entre altres qüestions, que es pretenia obtindre un pronunciament en un sentit diferent de l'acordat per la sala.