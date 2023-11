El Tribunal Suprem avala la denominació 'Cava de Requena'

En el moment oportú, just per a iniciar la temporada nadalenca, el període de més vendes de la beguda espumosa. Aquest dilluns es coneixia que el Tribunal Suprem permet que el cava produït a València porte la denominació 'Cava de Requena', després de no admetre el recurs presentat pels productors de cava catalans, i marcant així la fi d'una llarga batalla legal.

Encara que amb poc temps els cellers valencians podran utilitzar la denominació 'cava', i ara s'hauran de llançar a actualitzar les seues etiquetes a curt termini.

Aquest avanç representa un gran assoliment per als productors valencians que, durant anys, han buscat diferenciar-se del cava català. El rècord de vendes de 13,5 milions de botelles en 2022 mostra el creixement i la popularitat del cava valencià.

El camí cap a aquesta victòria no ha sigut senzill. Les propostes inicials, com a 'Altos de Levante', es van enfrontar a una forta oposició política, social i empresarial, portant a l'adopció de la denominació 'Cava de Requena'. La resistència per part del Consell Regulador de la Denominació d'Origen, dominat per productors catalans, va portar l'assumpte als tribunals, on el Tribunal Superior de Justícia de Madrid va desestimar els arguments en contra, citant discriminació i desigualtat en l'etiquetatge.

La decisió del Tribunal Suprem, al no admetre a tràmit el recurs, tanca efectivament la disputa legal, obrint el camí perquè la denominació 'Cava de Requena' siga una realitat en el mercat. Malgrat aquesta victòria, els productors valencians encara enfronten reptes, com l'ampliació de les superfícies de terreny cultivable, un tema pendent en el Consell Regulador, que recentment va incloure a un representant valencià per primera vegada en 36 anys.