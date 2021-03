La comissió de garanties de Podem avala el relleu de Naiara Davó per Pilar Lima com a portaveu, però critica el procediment

La direcció estatal de Podem dona per resolt el conflicte en el grup parlamentari de les Corts Valencianes i retrau a la direcció actual el procediment. La Comissió de Garanties Estatal ha validat la decisió del Consell Ciutadà valencià que va proposar Pilar Lima, secretària general de la formació autonòmica, com a nova portaveu parlamentària en substitució de Naiara Davó, la seua rival en les primàries.

L’òrgan estatal considera que la decisió del consell, impugnada per Davó, és vàlida, malgrat que es va plantejar fora de l’ordre del dia del consell previst, perquè “no contradiu una norma específica” de l’organització, però esbronca la direcció del partit per la fórmula triada per al canvi de portaveu. La comissió apunta que la decisió constitueix una “falta de formalitat, serietat i professionalitat” i que fa mal a la imatge del partit.

La comissió reconeix que l’ordre del dia plantejat era ambigu i no permetia als consellers saber que la votació canviaria la titular del càrrec de portaveu parlamentària, un dels pilars del treball i de la imatge del partit. Així doncs, indica, l’assumpte “grup parlamentari”, “sense precisar ni indicar” que anara a tractar-se el futur de la representació institucional, “atempta contra la raó de ser d’una convocatòria i ordre del dia”.

“Si bé això no contradiu una norma específica d’aquest organisme i s’ha decidit ratificar la votació, sí que considera aquesta comissió que atempta contra la serietat del partit polític i dels seus òrgans, i dona una imatge de deixadesa i falta de responsabilitat”, subratlla el dictamen de la comissió, que de manera unànime ratifica la decisió. Els consellers ciutadans que van formar part de la candidatura de Davó van recórrer la decisió perquè no se’ls va informar formalment de la votació, encara que en una reunió del grup la setmana anterior es va comunicar als diputats el canvi. El conflicte es va allargar dues setmanes, període en què part del grup parlamentari es va negar a ratificar la decisió del partit, al·legant que hi havia un recurs pendent. Finalment, els sis representants de Podem i les dues diputades d’Esquerra Unida van subscriure el canvi.

El Consell Ciutadà valencià del 16 de gener va aprovar el nomenament de la secretària general com a portaveu, una qüestió que la candidatura rival va considerar que contravenia el seu projecte en les primàries. Tots dos projectes, van assenyalar, advocaven perquè Davó romanguera com a portaveu, ja fora perquè aquesta plantejava conjuminar tots dos lideratges o perquè el projecte de Lima advocara per separar les tres ‘potes’ de Podem –partit, parlament i Consell–. La direcció va considerar que es tractava de treballar conjuntament i que una d’aquestes parts estava posant-hi obstacles, per la qual cosa va decidir substituir-la. En la seua intervenció, Lima va assegurar: “Hem de tindre espais de treball operatiu i alçar aquesta cultura política que és pròpia d’una organització transformadora social, feminista i republicana (...) desconstruint pràctiques nocives d’abans, impedint tot el mal al projecte de Podem, erradicant el narcisisme d’uns pocs per afavorir la col·lectivitat”. Ara, l’organisme estatal avala la decisió, encara que creu que podria haver-se fet respectant l’organització.