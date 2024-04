Compromís davant l’exoneració al seu líder: “Mónica Oltra serà el que ella vulga”

“Mónica serà el que ella vulga ser”. És la resposta més comuna a la pregunta més comuna en l’últim dia als dirigents de Compromís: Què passarà ara amb Mónica Oltra. El futur polític de l’exvicepresidenta del Consell i exlíder de la coalició valencianista està per decidir, però la formació la rep amb els braços oberts.

Els dirigents consultats per aquest diari encara llancen evasives sobre els plans a mitjà termini ara que han recuperat un actiu polític. Hi ha temps per a prendre decisions, però insisteixen que serà l’exvicepresidenta la que marque els seus temps i decidisca quin lloc vol ocupar i quina implicació vol tindre.

En públic, tant la coportaveu de Compromís Àgueda Micó com el síndic en les Corts Valencianes Joan Baldoví han afirmat que “té totes les possibilitats i les portes obertes”. “Ho haurà de decidir ella i ho haurem de decidir en Compromís, però la disposició és absolutament total”, ha assegurat Baldoví en una entrevista en RAC1.

Alguns simpatitzants han expressat el desig que siga candidata a les eleccions europees, cosa que no passa d’una especulació. Compromís ultima les negociacions amb Sumar, que al seu torn ha negociat amb altres forces la composició de la llista per als comicis, i aspira a tindre un lloc d’eixida, però no el més rellevant. Si el que es vol és traslladar un gest de reconeixement després de quasi dos anys d’ostracisme, no sembla el millor. Alguns dirigents comenten que una bona eixida seria ser la número 1 en les europees, però és una cosa que també depén de Yolanda Díaz i els terminis són ajustats. D’antuvi, no passa de ser una conjectura.

Una altra possibilitat, potser el rumor més estés, seria la candidatura per a l’alcaldia de València el 2027. En Compromís saben que Oltra desperta simpatia en la ciutadania, com Joan Ribó, que fa poc ha anunciat la seua retirada i no té un successor clar. L’exdirigent seria una bona alternativa a les polítiques del PP de María José Catalá, que assumeix l’agenda de Vox, i València és un espai en què Compromís ja està anys per davant del PSPV.

En l’àmbit formal, la qüestió també té els seus temps. Iniciativa, el partit d’Oltra dins de Compromís, encara ha de celebrar la seua assemblea, que, encara que no renovarà lideratges, pot ser una plataforma per a donar visibilitat a qui va ser la seua dirigent. Més, la pota majoritària de Compromís, ha de celebrar el seu congrés a la tardor, i planteja que la coalició passe a ser una federació de partits. Alguns dirigents apunten que Oltra tradicionalment no s’ha implicat en les qüestions orgàniques de la coalició. Si canvia la fórmula, canviarà també la manera de triar els lideratges.

Públicament Oltra no s’ha manifestat. Actualment, exerceix com a advocada especialitzada en la mediació prejudicial i ha mantingut un perfil baix. En les seues escasses aparicions públiques –presentacions de llibres o assistència a concerts– ha rebut la calor dels simpatitzants. Dimarts, desenes de persones van protagonitzar una concentració espontània per a demanar que torne.