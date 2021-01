Compromís i Unides Podem pressionen Ximo Puig per endurir les restriccions

Tres forces polítiques, tres maneres d’afrontar la pandèmia. En el Govern del Pacte del Botànic, format pel PSPV-PSOE, Compromís i Unides Podem, no hi ha una recepta única per a tractar de minimitzar les conseqüències de la Covid-19. Dues de les tres potes del Govern valencià han incrementat durant l’última setmana la pressió sobre els socialistes que lidera Ximo Puig per augmentar les restriccions en la Comunitat Valenciana, però el dirigent, que té l’última paraula, es mostra poc inclinat a incrementar les restriccions i considera que les mesures suposen “un semiconfinament en la pràctica”.

L’augment de casos positius per coronavirus des de Nadal i els rècords de víctimes mortals i de persones hospitalitzades han portat Compromís i Unides Podem a plantejar mesures més severes que les anunciades el 5 de gener i que estan en vigor des del dia 7 dijous. Des de llavors, hi ha una trentena de municipis confinats perimetralment, s’ha avançat la restricció de mobilitat nocturna a les 22 hores i els establiments hostalers han de tancar a les 17 hores i els locals tenen l’obligació d’operar al 30% d’aforament. Els socialistes que lidera Puig consideren que les mesures són bastant restrictives i que “la prioritat és el compliment estricte del que ja hi ha. No per augmentar les mesures augmentarem la capacitat de resposta”, expressava el president després d’una reunió dimarts. Puig dubta públicament que hi haja una “relació directa” entre restriccions i nous contagis.

La branca socialista de l’executiu autonòmic, que deté el control de les decisions sanitàries i de les restriccions –seues són les conselleries de Sanitat Universal i de Justícia, amb competències en Interior–, opta per esperar deu dies a veure si les mesures en vigor des del 7 de gener són o no eficients per a frenar els contagis. Les dades de Sanitat s’analitzen diàriament, però per a prendre mesures més contundents els socialistes prefereixen donar un cert marge, encara que no descarten adoptar llavors noves mesures. “Hi ha marge encara per a arribar a altres mesures abans d’un confinament domiciliari, que també té conseqüències molt negatives sobre la salut. És competència estatal, però, en qualsevol cas, seria l’últim espai possible”, expressava el president.

Malgrat que la formació valencianista fa uns quants mesos que reclama avançar el toc de queda i restringir activitats no essencials, la coalició que dirigeix Mónica Oltra insistia dimarts a suspendre l’activitat hostalera i de grans establiments comercials, en una mena de confinament parcial que mantindria obertes les escoles. Segons va manifestar el conseller d’Educació, Vicent Marzà, en una entrevista en els informatius d’À Punt, les escoles “són part de la solució i no del problema”, centres on es detecten els contagis, no on es produeixen. El model que planteja Compromís inclou la prohibició de les reunions de grups de persones no convivents, toc de queda a les huit de la vesprada –amb les excepcions previstes actualment: faena i cures– i la suspensió de l’activitat de l’hostaleria, i dels centres comercials de més de 800 metres quadrats.

En Unides Podem, coalició que ha mantingut un perfil més baix en aquesta crisi sanitària, han passat de no posicionar-se públicament a exigir les mesures més severes. La coordinadora de Podem, Pilar Lima, reclama des de la setmana passada un confinament estricte similar al de la primavera amb l’estat d’alarma, fórmula que inclou la suspensió de les classes i el teletreball en els sectors no essencials.