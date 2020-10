Compromís planteja una reforma fiscal amb 8 tributs nous per als pròxims dos anys

La modificació del règim fiscal serà un dels punts calents en la negociació dels pressupostos entre els grups que componen el Govern valencià. En la primera reunió dels partits per a preparar els comptes per al 2021 ja es van percebre algunes diferències entre el PSPV, que considera que en la legislatura passada ja es va fer un esforç fiscal amb la modificació del tram autonòmic de l’IRPF, i Compromís i Unides Podem-Esquerra Unida, que demanen un esforç a les grans fortunes i les rendes altes. En principi, els partits s’han compromés a explorar l’anomenada “fiscalitat verda”, sense concretar massa de què es tracta.

En la sessió de control al president de la Generalitat de dijous, tant Compromís com Unides Podem van interpel·lar Ximo Puig per les línies fiscals per a l’any vinent, que es detallaran en la Llei d’acompanyament als pressupostos i que tots dos volen incrementar per poder assegurar la prestació dels serveis públics bàsics. El síndic de Compromís, Fran Ferri, va sorprendre dijous canviant la seua pregunta en la sessió de control i reclamant al president una sèrie de tributs d’aplicació immediata, un pla de reforma fiscal dividit en dues fases per a aplicar-lo el 2021 i el 2022.

El pla de Compromís inclou la creació de huit impostos i la revisió d’alguns ja existents per a gravar les rendes més elevades. Aquest seria el cas d’aplicar un nou tram de l’IRPF per a rendes superiors a 175.000 euros anuals, que emmarquen en l’acord de reconstrucció i en el Pacte del Botànic –sota l’epígraf “progressivitat i justícia fiscal”–- i és una proposta que es reclama per incloure-la en aquesta llei.

Els impostos de nova creació per a incorporar a la llei que està tramitant-se ja s’han plantejat en ocasions anteriors i funcionen en altres territoris de l’Estat, com són la taxa a begudes ensucrades, una proposta amb caràcter finalista que destinaria el 80% dels ingressos a sanitat i el 20% a infraestructures esportives municipals, amb la finalitat de combatre l’obesitat infantil. Precisament aquesta setmana el Ministeri de Consum presentava un pla contra l’obesitat i la seua relació amb les rendes més baixes, que adverteix del risc de consumir begudes ensucrades de manera recurrent.

Compromís també planteja la creació d’un impost per a residus urbans, una adaptació de la taxa als abocadors municipals que el Govern es planteja crear. D’altra banda, en matèria de fiscalitat verda, plantegen un impost mediambiental sobre instal·lacions d’energia elèctrica d’alta tensió, una de les recomanacions dels experts en la comissió de reconstrucció. Per acabar, el 2021 els valencianistes plantegen un impost per a grans tenidores d’habitatges buits per incentivar que isquen al mercat, en sintonia amb algunes mesures de la Conselleria d’Habitatge que dirigeix Rubén Martínez Dalmau, d’Unides Podem.

En el que la formació denomina segona fase, a implantar el 2022, proposa una “millora” de la progressivitat de l’IRPF revisant les deduccions autonòmiques i una revisió dels impostos cedits d’acord amb el sistema de finançament que s’aprove –Patrimoni, Successions i Donacions i Transmissions Patrimonials–. En aquest bloc s’inclourien les propostes que treballa Transició Ecològica en la seua nova llei i que el departament de Mireia Mollà brega amb Hisenda per incloure en la Llei d’acompanyament, com l’impost per a centres comercials o per a vehicles contaminants, així com un impost sobre gasos d’efecte d’hivernacle. Finalment, els valencianistes adapten la taxa turística plantejada en anys anteriors, una mesura que la coordinadora de Podem, Pilar Lima, considera que manca de sentit atesa la conjuntura.

En línies generals, la formació morada i el seu aliat electoral, Esquerra Unida, donen suport a les propostes de Compromís, encara que creuen que algunes no haurien d’esperar al 2022, com la revisió de l’impost sobre patrimoni o el de successions i donacions. El PSPV, de moment, no sembla disposat a acceptar tanta pressió tributària.