El Consell planteja un pressupost de 25.000 milions d'euros que prioritza Sanitat, Educació i Polítiques Inclusives

El projecte de pressupostos que el Govern valencià aprovarà aquest divendres en el ple del Consell preveu una inversió rècord de 25.000 milions d'euros. Els comptes públics de la Generalitat Valenciana reforçaran les partides en Sanitat, Educació i Polítiques Inclusives -serveis socials i dependència-, que per primera vegada superaran els 14.000 milions d'euros.

Segons ha avançat el president Ximo Puig a les Corts Valencianes, la Conselleria de Sanitat Universal augmentarà la seua dotació en més del 10% per a fer front a la pandèmia. El projecte preveu millorar l'atenció primària i hospitalària i crear 400 places de personal. Per a infraestructures sanitàries es preveu un 41% més, segons indicava el president valencià per a construir 20 centres de salut, ampliar 12 i reformar 5. Per als hospitals, es preveuen labors de reforma i ampliació en 10 centres, entre ells l'hospital de la Marina Baixa -amb 7 milions d'euros-, el Clínic de València (7 milions) i del General de Castelló (4,1 milions)

En quant a la protecció social, els recursos destinats a la Dependència s'incrementaran en un 22% i s'atendrà la reivindicació d'equiparació salarial del personal sociosanitari de les residències amb amb el personal de sanitat pública. D'aquesta manera, es consolidarà al personal sanitari que actualment presta serveis en tota la xarxa sociosanitària.

En quant a Educació, els Pressupostos garantiran els recursos necessaris per a mantindre tots els Protocols Anti-COVID i garantir la igualtat d'oportunitats i avançar en la digitalització de les aules.

S'adquiriran 32.000 portàtils per a alumnes de secundària, 10.000 tauletes per a Primària i 25.000 ordinadors per al desenvolupament d'aules digitalitzades, amb un inversió de 26 milions d'euros. També es desenvoluparà un element essencial per a la preparació dels joves, com és la Formació Professional. Els Pressupostos de la Generalitat en el programa d'FP augmentaran un 111%.

Per a Habitatge, la dotació de la conselleria pujarà més d'un 9% el pressupost, superant els 200 milions, que es destinaran a ampliar el parc públic d'habitatge i a incrementar les ajudes al lloguer, especialment per als joves. En infraestructures, es finançarà amb 26,3 milions la línia 10 de Metrovalencia entre el carrer Alacant i Natzaret de València.

El servei valencià d'ocupació -Labora-, incrementarà el seu pressupost en un 23%. Entre les actuacions, hi haurà 63,1 milions per a desplegar la nova Estratègia de Millora de l'Ocupabilitat dels Joves, que s'inclourà dins del Pla Ariadna. Una Estratègia que permetrà la contractació de milers de joves tant en empreses privades com en les administracions i els prepararà per al futur digital.