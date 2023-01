Esquerra Unida proposa una candidatura de confluència amb Compromís i Podem per a València

Esquerra Unida vol una coalició de les forces d'esquerra per a les eleccions municipals valencianes. La formació que lidera la consellera Rosa Pérez Garijo planteja un model de confluència unitària, de tots els partits d'esquerres, amb el focus centrat en la ciutat de València.

El partit ha celebrat aquest dimarts un acte per a presentar la candidatura de València ciutat, que encapçala Pau Díaz, després d'haver arribat a un acord amb Compromís i Unides Podem a Gandia i Santa Pola. La formació rebutja la proposta de Compromís, que advoca per integrar independents en la seua llista, i planteja un espai similar al que encapçala Yolanda Díaz. “La nostra és una candidatura per a crear una candidatura unitària de tres. No anirem dins de la candidatura d'uns altres, anirem amb unes altres. Volem sumar”, ha indicat Díaz en l'acte.

La candidatura conjunta Unides Podem-EUPV no va ser suficient per a aconseguir representació a l'Ajuntament de València, encara que sí en les Corts Valencianes. Les tres formacions negocien un espai d'aliança en les llistes, encara que no hi ha un espai de comunicació conjunt. Fins hui, les converses s'han produït entre Esquerra Unida i Podem amb Compromís per separat, i entre Esquerra Unida i Podem pel seu compte.

La coalició valencianista tampoc ha tancat el seu model d'aliances, encara que té clar que la seua marca ha d'encapçalar-les i no difuminar-se en altres sigles en el pla local i autonòmic. La idea amb més suport és integrar altres partits en la llista de Compromís, com en el cas de València, on el reglament reserva el lloc 11 per a candidats d'altres formacions, encara que pot avançar-se si ho decideix l'assemblea a la ciutat. “Treballem en la línia d'enriquir les nostres llistes”, apunta Papi Robles, portaveu en les Corts Valencianes.

Els valencianistes es troben en un espai complex, mesurant l'impacte que tindria una candidatura de confluència encapçalada per la seua formació. Consideren que el missatge unitari d'aliança de les esquerres és positiu, però són conscients que el seu electorat penalitza una candidatura amb Podemos en els espais de proximitat. Al seu torn, calculen que sense una aliança amb Esquerra Unida, Podem quedaria sense representació.

En la formació morada porten mesos oferint la mà per a una candidatura conjunta, des que ho plantejara el vicepresident segon, Héctor Illueca, a l'estiu. “Estem a favor de les confluències”, ha indicat la portaveu en les Corts Valencianes i secretària general de Podem, Pilar Lima, preguntada per la confluència a Gandia, encara que apunta que “Ribó i Baldoví no sembla que hagen dit el mateix”. “Tenim la mà estesa, però amb una correlació de forces diferent”, ha reiterat la portaveu morada.