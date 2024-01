“Que et volen el cap”: l’amenaça a una edil del PSPV-PSOE a qui una regidora de Vox va fer el gest de disparar

“Jo espere que a tu et volen el cap com feien els etarres amb qui també us porteu tan bé. Ets fem”. A penes 40 minuts després de les campanades de la nit de Cap d’Any, la regidora socialista a Montcada Feliciana Bondia va rebre en el seu correu electrònic corporatiu un missatge amenaçador signat per un tal “Héctor Florez”.

Es tracta de la mateixa regidora a qui Queral Trigo, edil de Vox de la localitat, va dedicar un gest de disparar durant un ple sobre l’amnistia. Trigo, que posteriorment es va disculpar pel gest, va ser reprovada durant el debat d’una moció municipal del 21 de desembre passat, amb els vots en contra del PP.

En aquell debat, l’edil socialista va fer referència a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de qui va dir que “és igual que la senyora Rita Barberá” i “ho pagarà com la senyora Rita Barberá”.

Després d’aquestes declaracions, el 30 de desembre passat la vicepresidenta segona de Carlos Mazón, la popular Susana Camarero, va condemnar “profundament” unes paraules que va qualificar de “lamentables i intolerables”.

L’1 de gener, l’edil va rebre el correu electrònic amenaçador en el seu compte corporatiu de l’Ajuntament de Montcada, en què Bondia s’encarrega de les àrees de Serveis Socials, Diversitat LGTBI i Memòria Democràtica, entre altres.

L’edil del PSPV-PSOE i exsenadora estudia presentar una denúncia davant la Guàrdia Civil, segons ha informat elDiario.es. Bondia afirma que és la primera vegada en dues dècades de trajectòria política que rep una amenaça d’aquest calibre i reconeix que “intimida molt”.

La regidora emmarca l’amenaça en el clima de discursos d’odi promogut per l’extrema dreta a Espanya. “El que passa és increïble i molt desagradable”, diu en una conversa telefònica. També afirma que, en aquest “moment molt conflictiu”, exercir de regidor pot arribar a ser “un risc”.

Encara que també aclareix que el tibant ambient polític no s’ha reproduït a Montcada, “un poble molt tolerant”, segons Bondia. “No sé exactament on volen reconduir tot això, no ho entenc, ho trobe molt desil·lusionant”, conclou l’edil.