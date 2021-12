La firma de residències d’un finançador del PP brega per evitar una reserva del 5% d’habitacions Covid

L’empresa Centros Residenciales Savia SLU, participada majoritàriament pel constructor Enrique Ortiz, ha iniciat una batalla en els tribunals contra la decisió de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que dirigeix Mónica Oltra d’obligar les residències de majors a guardar una reserva del 5% d’habitacions individuals amb bany per a persones en aïllament.

La firma d’Ortiz, el finançador confés del PP que gestiona 22 centres en el territori valencià, ha recorregut davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) la desestimació per part del departament de Mónica Oltra del recurs de reposició que va interposar la mercantil contra la resolució que estableix el pla d’actuació en les residències de majors i que obliga els centres a reservar un 5% d’habitacions individuals, amb bany propi, per als ancians en quarantena per Covid (i d’un 10% en els centres amb baixa cobertura de vacunació).

Així doncs, l’empresa participada majoritàriament pel constructor Enrique Ortiz considera que la situació dramàtica que es va viure en les residències a l’inici de la crisi sanitària del coronavirus, a partir de març del 2020, “no té parangó amb la que es viu en aquests moments”, segons la resolució d’Oltra, a què ha tingut accés elDiario.es, que desestima el recurs de reposició.

L’empresa pretén usar per als residents en aïllament els espais comuns sense necessitat de reservar habitacions amb bany individual pel fet d’estimar que, segons dades del 14 de setembre passat, s’ha produït una “caiguda important de la incidència acumulada”, a més de l’efecte de l’avanç de la vacunació i de l’alleujament de la pressió hospitalària. Centros Residenciales Savia SLU al·lega que, amb la inoculació de la tercera dosi de la vacuna, “previsiblement descendirà el nombre de contagis per la malaltia”.

En definitiva, l’empresa de residències d’Enrique Ortiz pretén evitar l’obligació de destinar un espai adaptat als usuaris asilats (habitacions individuals que es queden doncs fora de l’oferta privada per a nous residents). “En l’actualitat no hi ha cap necessitat que justifique l’establiment d’aquesta resolució”, argumenta.

La firma sosté en el seu recurs que la situació actual de la pandèmia “no exigeix la modificació dels criteris aprovats” i considera que es tracta d’una infracció de l’ordenament jurídic pel fet d’entendre que deixa sense efecte les resolucions de valoració dels plans de contingència.

No obstant això, la conselleria d’Oltra recorda que el document de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública sobre les actuacions per a la prevenció i el control davant la Covid-19 en centres de servei socials de caràcter residencial, del 7 de setembre passat, estableix que es “sectoritzarà per cohorts unitats de convivència estables que faciliten les prestacions residencials i la traçabilitat de possibles casos”. Així doncs, els residents que no estiguen en aïllament preventiu “podran utilitzar els espais comuns”, com els gimnasos en què es practica rehabilitació per als ancians.

Els residents en un centre, amb vacunació completa o sense i que presenten símptomes, han de romandre en aïllament “sempre en habitació individual” fins al resultat de la prova. “Els centres hauran d’articular la manera en què tenen capacitat d’assegurar l’aïllament individual en un mínim percentatge de les places autoritzades”, diu la resolució signada per Mónica Oltra.

Savia al·ludeix a un document que ja no està en vigor

La consellera argumenta que els documents en què es basa per a prendre la decisió “són de caràcter tècnic”, per la qual cosa el seu incompliment per part de l’Administració seria una arbitrarietat; amb la qual cosa no es pot tindre en compte l’argument de l’empresa d’Enrique Ortiz sobre l’actual context epidemiològic favorable.

La firma sosté que la mesura “no figura recolzada per l’opinió majoritària dels especialistes que han estudiat la qüestió” i al·ludeix a un document del Departament de Sanitat actualitzat per última vegada l’1 d’abril passat. No obstant això, Oltra recorda que el document “no està ja en vigor”. L’última actualització, del 9 de setembre passat, imposa que els residents en aïllament amb símptomes, vacunats o no, han de romandre en aïllament, sempre en habitació individual, fins al resultat de la prova.

Centros Residenciales Savia SLU xifra en 1.400 les places que es llevarien del sistema. Oltra, per contra, assegura que la resolució “no envaeix la capacitat organitzativa ni operativa dels centres”, sinó que assegura que, en cas de contagi, estiga prevista la possibilitat d’aïllar fins un 5% de persones residents en habitacions lliures individuals amb bany propi, en el cas dels centres residencials amb alta cobertura de vacunació, i d’un 10% en les residències amb baixa cobertura. “De manera que es desconeix l’origen de la xifra de 1.400 places que la recurrent estima que es lleven del sistema”, afig.

Hui dia, argumenta, ha deixat de tindre sentit l’aïllament adaptant espais comuns (com ara gimnasos), una “mesura que es va adoptar quan el risc de contagi era molt alt”. Amb un risc baix, “les autoritats sanitàries recomanen l’aïllament preventiu en habitació individual”.

“Seria injust i arbitrari”, diu Oltra

L’empresa també al·legava que la resolució deixava sense efecte els plans de contingència ja validats. Mónica Oltra, per contra, assegura que el que estableix és el deure d’actualitzar-los i estar disponibles per a la inspecció de la conselleria. “No té sentit”, afig, que un pla validat “en el context d’una norma aprovada el mes de gener, quan la incidència superava els 1.400 casos per cada 100.000 habitants, es mantinguera immodificable amb independència de la situació epidemiològica del territori, pel fet d’ajustar-se a la situació epidemiològica existent en el moment de la seua aprovació”.

La resolució que pretén tombar l’empresa d’Enrique Ortiz es va aprovar amb una incidència acumulada en el territori valencià de menys de 100 casos per 100.000 habitants. “És lògic que el que era vàlid al gener (centres tancats, restriccions en visites, eixides, habilitació d’espais comuns per a aïllament), amb una incidència superior a 1.400 casos per 100.000 habitants, no ho siga a l’abril o setembre, amb una incidència pròxima a tindre controlada la pandèmia”, postil·la. “Seria injust i arbitrari”, conclou Oltra, “mantindre en vigor una norma restrictiva de drets sense cap justificació”.

La secció quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ-CV serà l’encarregada de resoldre el recurs. Mentrestant, en cas de contagi o de brot, els residents tindran el dret d’aïllar-se en una habitació individual i no en espais comuns com a l’inici de la crisi sanitària.