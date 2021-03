La Generalitat col·laborarà amb el Cadastre per a identificar els béns immatriculats irregularment per l'Església

La consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, acompanyada del sotssecretari de la Conselleria, Cristian Veses, ha mantingut una reunió amb el director general del Cadastre del Ministeri d'Hisenda, Fernando de Aragón Amunárriz, per a tractar sobre els béns immatriculats per l'Església a la Comunitat Valenciana.

La trobada ha conclòs amb el compromís de les dues institucions de col·laborar per a identificar els béns immatriculats irregularment per l'Església i que, en el cas de la Comunitat Valenciana, ascendeixen a 726. La Direcció General del Cadastre, dependent del Ministeri d'Hisenda, comprovarà si existeixen propietaris anteriors per a determinar si els immobles són públics.

La consellera de Qualitat Democràtica ha qualificat de "molt fructífera" la reunió mantinguda hui i ha assenyalat que "forma part del full de ruta que tenim marcada per a poder recuperar els possibles béns immatriculats per l'Església catòlica que siguen públics".

En aquest sentit, Pérez Garijo ha afirmat que el següent pas que es farà "és sol·licitar al Registre de la Propietat que ens facilite les referències cadastrals de tots eixos béns inscrits per a, posteriorment, traslladar eixa informació a la Direcció General del Cadastre que serà l'encarregada de comparar les dades i saber quins eren els propietaris abans d'eixes immatriculacions".

La consellera de Qualitat Democràtica ha reafirmat la voluntat de la Generalitat de "recuperar eixos possibles immobles que són de tots i de totes, perquè tornen on han d'estar: al patrimoni públic", amb "l'acompanyament de l'administració autonòmica als ajuntaments i altres entitats locals".

Pérez Garijo va iniciar aquesta ronda de trobades el mes de febrer passat amb una reunió amb representants del Col·legi de Registradors de la Comunitat Valenciana per a posar en marxa accions conjuntes que permeten la reversió d'immobles públics que es troben en el llistat d'immatriculacions realitzades per l'Església Catòlica.

El departament dirigit per Pérez Garijo va sol·licitar en gener de 2020 el llistat dels béns inscrits per l'Església Catòlica a la Comunitat Valenciana per a comprovar si existien immobles que podien revertir en el patrimoni públic. Posteriorment, el mes de juliol, es va enviar una carta a la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, adscrita al Ministeri de Justícia, on es va reiterar aquesta petició.

Finalment, el Govern espanyol va fer públic el llistat d'immobles el passat 16 de febrer, que va xifrar en 35.000 al conjunt d'Espanya.