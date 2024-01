El Govern valencià manté en 88 dies la llista d’espera quirúrgica el desembre, el mateix termini que el Botànic

La reducció del termini mitjà per a operar-se a la Comunitat Valenciana va ser una de les principals promeses electorals del PP durant la campanya electoral passada. No obstant això, una vegada en l’executiu autonòmic juntament amb Vox, de moment no s’ha assolit l’objectiu, si bé és cert que tan sols està sis mesos al capdavant de la gestió sanitària.

En matèria de llistes d’espera, la primera mesura que va adoptar el nou conseller, Marciano Gómez, va ser ocultar les dades que amb el Govern Botànic es publicaven cada tres mesos, de manera que ara tan sols es farà dues vegades a l’any, el juny i el desembre.

D’aquesta manera, divendres es van fer públiques les estadístiques del mes de desembre passat, segons les quals, el termini mitjà per a operar-se és de 88 dies, el mateix que hi havia el desembre del 2022 amb l’anterior executiu d’esquerres. Quant al nombre de pacients, n’hi havia 65.245 de pendents d’intervenció, un 2,7% menys que en el mateix mes del 2022, gràcies a l’augment d’intervencions al llarg del 2023, un 6% més.

Segons van informar divendres fonts de Sanitat, l’activitat quirúrgica s’ha centrat en els pacients amb més urgència per les seues patologies, és a dir, amb prioritat 1.

En concret, mentre la xifra de pacients amb prioritat 1 en espera ascendia a 2.967 el juny de l’exercici passat, el desembre del mateix any aquest nombre ha abaixat fins a 1.411 malalts, cosa que suposa un descens del 52,44% en aquests sis mesos. En aquest sentit, cal destacar que els pacients amb prioritat 1 són els que han de ser operats en un termini màxim de 30 dies pel risc vital que presenta la seua patologia.

En el mateix període s’ha reduït en un 29% el nombre de pacients amb prioritat 2, que són els que han de ser intervinguts en termini no superior a 90 dies. La xifra d’aquest grup de pacients en espera s’ha reduït dels 17.214 de juny a 12.217 el desembre.

Des del mes de juny passat, la llista de pacients en espera quirúrgica s’ha reduït en 7.459 persones (dels 72.704 de juny del 2023 als 65.245 de desembre del 2023).

D’aquesta manera, es compleix l’objectiu d’esta Conselleria, tal com va explicar el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, en la seua primera intervenció en les Corts, de centrar els esforços de manera prioritària en els pacients el pronòstic vital dels quals està compromés.

“Des del primer dia ens vam comprometre a prioritzar les actuacions en funció de la gravetat i d’indicadors sanitaris, ja que la salut dels pacients sempre està per damunt dels números o les llistes. Per tant, el nostre criteri sempre serà sanitari i mai estadístic”, ha insistit el titular de Sanitat.

Per departaments, s’ha reduït la demora mitjana de manera notable en l’àrea sanitària de Vinaròs (dels 95 dies de desembre del 2022 i els 78 de juny del 2023 als 59 de desembre del 2023), Sagunt (dels 67 dies de desembre del 2022 i els 64 de juny del 2023 als 48 de desembre de 2023), Requena (dels 83 dies de desembre del 2022 i els 80 de juny del 2023 als 63 de desembre del 2023), la Ribera (dels 64 dies de desembre del 2022 i els 57 de juny de 2023 als 53 de desembre del 2023), i Elx-Crevillent (dels 44 dies de desembre del 2022 i els 50 de juny del 2023 als 42 de desembre del 2023).

Per especialitats, en l’últim any s’han reduït les esperes en Cirurgia Cardiovascular (de 63 a 43 dies de desembre del 2022 a desembre del 2023), Cirurgia General (de 85 a 81), Cirurgia Maxil·lofacial (de 110 a 69), Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (de 104 a 97), Cirurgia Plàstica (de 152 a 147), Cirurgia Toràcica (de 132 a 120) i Neurocirurgia (de 146 a 119).

En funció de les patologies, la demora mitjana ha disminuït entre desembre del 2022 i desembre del 2023 en artroscòpies (de 97 a 94 dies), colecistectomies (de 67 a 58 dies), hàl·lux valg (de 75 a 54 dies), hèrnia inguinal/crural (de 62 a 61 dies), pròtesis de maluc (de 136 a 83 dies), pròtesis de genoll (de 122 a 71), quist pilonidal (de 67 a 66 dies), túnel carpià (de 61 a 44 dies), i varices (de 52 a 46 dies).

El conseller ha afirmat que és conscient que queda molta faena per fer i ha destacat que la Conselleria “continuarà destinant tots els esforços necessaris perquè el temps d’espera per a ser intervingut a la Comunitat Valenciana continue en el ritme de reducció desitjable, amb atenció especial als pacients de prioritat 1 i 2, insistint a prioritzar els indicadors de salut per damunt de qualsevol estadística”.