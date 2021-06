El Govern valencià tira arrere la venda d’un edifici de la Sareb a un fons d’inversió perquè està habitat

El Govern valencià intervé per primera vegada una operació de compravenda d’habitatges per revertir-la i incorporar els pisos al parc públic. La Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica exercirà el dret de retracte per quedar-se amb un bloc de cases que la Sareb, l’anomenat ‘banc roí’, va vendre a un fons d’inversió sense comunicar que estaven habitats per famílies en risc d’exclusió.

La conselleria que dirigeix el vicepresident segon de la Generalitat Valenciana, Rubén Martínez Dalmau, retrau a la Societat de Gestió d’Actius procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb) que no comunicara que els habitatges estaven habitats, un requisit a què el “banc roí” està obligat per la llei autonòmica de funció social de l’habitatge, i que, en eludir-se, va evitar que la Generalitat optara per exercir l’adquisició preferent. Si la Sareb haguera assenyalat, com és el seu deure, que els habitatges estaven habitats, l’executiu autonòmic s’hauria fet càrrec de les famílies en risc amb alternatives com un lloguer social, assenyalen des d’aquest departament. La vicepresidència segona està explorant les sancions contra la Sareb per haver omés informació rellevant en la comunicació de l’operació.

Els habitatges estan en un carrer del barri valencià del Cabanyal i van ser adquirits mitjançant el procediment d’execució hipotecària (impagament) per la Sareb a principis del 2018. En el procediment d’execució hipotecària, el banc roí es va adjudicar els 10 habitatges i 5 places de garatge pel 50% del valor de taxació a l’efecte de subhasta i ho va fer per 1,5 milions d’euros, segons ha pogut saber aquest diari. Poc després, la Sareb va vendre aquests habitatges a Tempore Properties Socimi, un fons que gestiona 2.964 habitatges en lloguer valorats en uns 383 milions d’euros, segons el seu web, tots procedents de la Sareb. Ni la societat ni la notaria van informar de la compra a la Conselleria d’Habitatge, denuncien fonts d’aquest departament. “En la notificació de tanteig presentada s’indica expressament que els habitatges es transmeten lliures d’arrendataris i ocupants, circumstància que finalment ha resultat no ser certa”, indiquen.

La notícia va arribar a Unides Podem quan el fons va voler desprendre’s d’un dels habitatges adquirits i va tornar a traure’l al mercat. Després de fer uns quants exàmens documentals, els tècnics de la conselleria van comprovar que els habitatges estaven habitats ja en el moment de la primera venda, sense que la Sareb ho comunicara. Una sèrie d’irregularitats a ulls del departament, que dubta si es van cometre deliberadament i amb quina finalitat.

Segons la normativa autonòmica d’habitatge, el Govern valencià pot exercir el dret de tanteig i retracte –una manera d’intervindre en operacions rellevants– fins a 60 dies després de la comunicació de l’operació. Com que no hi hagué comunicació formal, Habitatge va veure el termini vençut. Però en el decret es van reservar un comodí: un article que afig que, si no hi ha comunicació, el termini arranca de nou quan la conselleria en té constància, carta que la conselleria acaba d’activar per revertir la compra i incorporar els edificis al parc públic. Des d’Habitatge es mostren contundents amb l’actuació: “No tolerarem cap intent d’engany. L’objectiu del decret és ampliar el parc públic d’habitatge i es va redactar pensant que ningú puga traure benefici d’una infracció”, assenyalen fonts d’aquest departament.

El vicepresident Martínez Dalmau explica que la detecció d’irregularitats en el procés indica que “algunes entitats financeres estan intentant ocultar informació que perjudica, sobretot, les famílies llogades en els habitatges que seran transmesos. Això evidencia que els mecanismes de control establits en els procediments del tanteig funcionen”. Així mateix, ha assegurat: “Estem estudiant altres casos similars, exercirem el dret de retracte en cadascuna de les transmissions que s’hagen fet d’esquena al que estableix la llei. No permetrem que els interessos dels fons voltor prevalguen sobre l’interés comú que defensa la Generalitat Valenciana”.