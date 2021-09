Una jutgessa imputa l’alcalde de Xàtiva arran d’una querella d’una protectora d’animals per prevaricació i maltractament

Un miler de gats estan abandonats als carrers de Xàtiva per no haver renovat el consistori de la localitat valenciana el conveni de col·laboració amb una protectora que permetia el control de la població felina amb campanyes d’esterilització per a evitar-ne la reproducció descontrolada, segons van denunciar en una querella l’associació Una Huella en el Corazón i els responsables de les colònies felines.

La titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 de Xàtiva ha admés a tràmit la querella i ha citat com a querellats i investigats l’alcalde socialista, Roger Cerdà, i l’edil de Medi Ambient, Remedios Sinisterra. Tots dos estan citats a declarar el pròxim 2 de novembre.

La magistrada, en una interlocutòria a què ha tingut accés elDiario.es, afirma que els fets podrien ser constitutius d’un delicte i cita a declarar quatre testimonis. El conveni de l’ajuntament amb les associacions animalistes permetia el control de la població felina amb campanyes d’esterilització que n’eviten la reproducció descontrolada.

En les colònies hi havia censats 213 gats. A conseqüència de la “falta d’un pla de control i protecció”, abunda la querella, han nascut 810 nous felins, amb la qual cosa la població de gats xativina s’eleva a 1.023 exemplars. La querella també adjunta desenes de fotografies dels felins malmesos, “la defunció dels quals és directament imputable als querellats”.

La decisió de tombar el conveni, recorreguda, ha provocat una “situació d’abandó i desprotecció” de les colònies, que ha deixat els felins a la mercé d’“atropellaments, fam, malalties víriques, enverinament, atrapaments en motors de vehicles, reproducció massiva i deshidratació”, segons diu la querella.

Els animalistes destaquen que l’eliminació del programa d’esterilitzacions propicia un “creixement exponencial” de naixements de cadells felins que, “en un percentatge elevat, no arriben a superar els primers dies de vida”.