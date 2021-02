L’accés a la informació confidencial enfronta el PP amb l’Agència Valenciana Antifrau

“Prevaricació” o “vulneració de la independència de l’Agència Valenciana Antifrau”? L’accés als expedients confidencials de l’organisme que dirigeix Joan Llinares ha propiciat un enfrontament entre Antifrau i el PP. Llinares ha enviat una carta al president de les Corts Valencianes, Enric Morera, en què adverteix que les reiterades sol·licituds de documentació dels populars sobre procediments d’investigació en tràmit suposen una “vulneració del principi d’independència de l’Agència Valenciana Antifrau”.

L’organisme considera que les peticions “responen únicament a interessos partidistes i de joc polític”. Llinares recorda que la llei que regula l’Agència imposa la reserva de les actuacions per evitar perjudicis a la persona o l’entitat investigada i com a salvaguarda de l’eficàcia del procediment administratiu o jurisdiccional que puga iniciar-se, la protecció de dades i garanties procedimentals com el dret a la defensa i a la presumpció i innocència.

L’accés als procediments en tràmit suposaria, segons el parer de Llinares, convertir Antifrau en “una mera gestora o oficina privada encarregada de la realització de gestions o tràmits per a l’obtenció de documents, indicis o altres elements de prova de la comissió de possibles irregularitats, al servei dels partits polítics que persegueixen amb això uns rèdits diferents a la que és la missió i la finalitat última per a la qual aquesta Agència s’ha creat”.

El director d’Antifrau addueix que el PP, així com qualsevol altra formació, pot en tot cas accedir a l’informe final d’investigació que publica l’Agència després de les actuacions d’investigació i l’audiència als al·ludits. “L’Agència no es nega a proporcionar la informació, sinó que això es fa en un moment posterior”, postil·la Llinares, que proposa al president de la cambra autonòmica l’addició d’un paràgraf a l’article 12 del Reglament de les Corts, que regula l’accés a la informació dels diputats, que indique que no es poden sol·licitar expedients d’investigació en fase de tramitació. La mateixa llei que regula l’Agència, recorda el seu director, preveu com a infracció molt greu la filtració d’informació en el curs de la investigació.

No sols el PP ha sol·licitat accedir a expedients d'Antifrau. El PSPV-PSOE va registrar recentment una petició d'accés a l'expedient de l'agència que investiga a l'Ajuntament d'Orihuela per una permuta que regularitza l'apropiació d'uns terrenys per part de l'Església. El grup socialista pretén així esbrinar si mentre l'actual secretària general del PPCV, Eva Ortiz, era regidora va actuar davant el bisbat per a evitar l'apropiació irregular de diversos terrenys.

“Insòlit i incomprensible”, segons el PP

La portaveu adjunta del PP en les Corts, Eva Ortiz, ha acusat Llinares d’“obstaculitzar l’exercici dels drets dels diputats” a obtindre informació i ha dirigit un escrit al Síndic de Greuges en què insta a obrir-li un expedient. El director d’Antifrau “no sols manté una actitud que obstaculitza clarament l’exercici dels drets dels diputats, que ha obligat aquesta diputada a interposar fins a tres recursos contenciosos administratius perquè li siga reconegut el seu dret a la documentació, sinó que, a més, en compte d’executar els pronunciaments judicials i acatar la seua interpretació normativa, busca fórmules per a evadir-los”.

“Una de les principals tasques dels diputats”, recorda Ortiz, “és la fiscalització de l’activitat del Consell, i que l’Agència Antifrau se’n queixe, per bé que hauria de garantir que el treball es desenvolupe tan bé com siga possible, és una cosa insòlita. Ningú, per moltes traves que intenten posar-nos, evitarà que aquesta diputada i la resta del seu grup parlamentari exercisquen la seua faena”, ha manifestat.

La portaveu adjunta popular també ha dirigit un escrit a la Mesa de les Corts en què assenyala que és un fet “insòlit i incomprensible” que el màxim responsable d’un òrgan autonòmic “es dirigisca a la primera institució d’autogovern de la Generalitat per demanar que es limiten les facultats de control i d’informació dels diputats, per eludir l’escrutini democràtic de la funció que se li té encomanada”. “Es tracta d’un gest tan irresponsable que només pot desmeréixer el rebuig més profund del Grup Parlamentari Popular i de la institució”, ha afegit.

“El director d’Antifrau pretén que es reinterprete el reglament de les Corts, únicament per retallar els drets dels diputats. Llinares està exigint al president de les Corts que adopte una decisió que estaria clarament incursa en prevaricació, la qual cosa, sens dubte, ni el president ni la Mesa poden acceptar”, afirma Ortiz.