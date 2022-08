La Línia 10 del tramvia de València registra 300.000 viatgers en els seus primers tres mesos de servei

La nova Línia 10 de Metrovalència que uneix el centre de la ciutat, des del carrer d’Alacant, amb la Ciutat de la Justícia i la Ciutat de les Arts, amb l’acabat d’inaugurar CaixaFòrum com a gran novetat d’aquest estiu, i conclou, de moment, al barri de Natzaret, ha aconseguit en tot just tres mesos en servei més de 300.000 viatgers, és a dir, uns 3.300 al dia.

Els tramvies de la nova línia, amb poc més de cinc quilòmetres de recorregut, van començar a circular el 17 de maig passat. Segons han informat fonts de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), aquell mes el van usar 45.000 persones, xifra que al juny es va elevar a 97.900 i que al juliol va continuar creixent fins a 109.670 viatgers. A l’agost fins al dia 17 s’havien registrat prop de 50.000 persones usuàries, cosa que permet superar els 300.000 desplaçaments en els tres primers mesos de funcionament.

La nova línia, cofinançada per la Unió Europea, a través del programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) de la Comunitat Valenciana 2014-2020, discorre en part en subterrani i en part en superfície, té huit parades (Alacant, Russafa, Amado Granell-Monteolivet, Quatre Carreres, Ciutat de les Arts-Justícia, Oceanogràfic, les Moreres i Natzaret), encara que en un futur està prevista l’ampliació fins a la façana marítima.

L’estació de la Línia 10 del carrer d’Alacant és la que registra un nombre més alt de persones usuàries amb més de 90.000 accessos, seguida de la de la Ciutat de les Arts-Justícia amb més de 60.000 i Natzaret. Amado Granell-Montolivet i Quatres Carreres superen les 30.000 persones usuàries.

Des d’FGV es valora molt positivament que no s’han registrat incidències d’importància en aquest període i es considera que la progressió és ascendent, malgrat la lògica pausa estival. Des de l’empresa pública s’espera que el volum de persones usuàries vaja en augment després de les vacances, quan els clients potencials es familiaritzen amb els horaris i els recorreguts del nou tramvia.

Nou canó per a vianants

Al seu torn, s’espera que el nombre de viatgers augmente exponencialment quan la línia estiga plenament interconnectada i es construïsca el canó per a vianants que connectarà les estacions del carrer de Xàtiva i d’Alacant a través d’un recorregut subterrani que farà possible una connexió ràpida i fluida dels viatgers de les Línies 3, 5 i 9 amb la Línia 10.

El canó, amb un cost de 16,5 milions d’euros, es va adjudicar a Rover Alcisa i té un termini d’execució de 20 mesos. Està previst que les obres comencen les pròximes setmanes, una vegada completades les faenes prèvies i de desviament de serveis.

El pas per a vianants Alacant-Xàtiva (Línies 3, 5 i 9) que tindrà una longitud projectada superior a 250 metres i unirà a través del subsol totes dues estacions des dels vestíbuls, arrancant a cota de vestíbul a la banda d’Alacant i arribant a uns tres metres per davall del nivell de vestíbul de l’estació de Xàtiva, cosa que obliga a disposar un nucli de comunicació vertical compost per una escala fixa i una altra de mecànica i un ascensor accessible per a persones de mobilitat reduïda (PMR).

Connexió actual amb la resta de la xarxa

Les estacions d’Alacant i Bailén (Línia 7) estan unides per un passatge per a vianants fins a l’estació d’Alacant i que permetrà el pas de les persones usuàries de la Línia 7 a la Línia 10.

Des del moment en què la nova línia va entrar en servei, la seua connexió amb la resta de la xarxa de metro és gratuïta. D’aquesta manera, els transbords que es facen entre les estacions de Xàtiva (L3, L5 i L9), Bailén (L7) i Plaça Espanya (L1 i L2) amb la d’Alacant (L10) es podran fer sense cap cost, encara que el canó per a vianants que unirà Alacant i Xàtiva no estiga conclòs. En el sentit invers, des de l’L10 a la resta de la xarxa, el transbord tampoc tindrà cost.

És a dir, els viatgers i viatgeres, després d’eixir de les instal·lacions de Metrovalència en aquestes estacions, podran dirigir-se caminant pel carrer o pel passatge per a vianants de Bailén fins a Alacant, on podran validar el seu títol de transport sense que se’ls descompte cap viatge addicional. El temps de què disposaran les persones usuàries per a fer aquest enllaç gratuït serà de 20 minuts.

D’altra banda, gràcies als nous títols integrats SUMA, els viatgers i viatgeres de Rodalia, MetroBus i l’EMT podran transbordar de manera gratuïta a Línia 10, com passa amb totes les línies de Metrovalència.

La Línia 10, origen de futures ampliacions

Fonts d’FGV han informat que la posada en servei de la Línia 10 de Metrovalència suposa el primer pas de futures ampliacions de la xarxa de tramvia a la ciutat de València.

A més de la prolongació de la mateixa línia cap al Grau, els seus primers quilòmetres de recorregut seran compartits per les futures Línies 11, que es desviarà a la Ciutat de les Arts i de les Ciències (pont de l’Assut de l’Or) fins al Grau, i la Línia 12, que farà un traçat alternatiu, després de l’estació d’Amado Granell-Montolivet i abans de la parada de Quatre Carreres, fins a arribar a l’hospital més gran de la capital, La Fe.

Característiques del servei

El material mòbil que circula entre el carrer d’Alacant i el barri de Natzaret està compost per set unitats de tramvia Bombardier, de la sèrie 4200, de pis baix que disposen de rampes manuals automàtiques en totes les portes dobles per facilitar l’accés a la unitat des de l’andana a les persones de mobilitat reduïda en cadires de rodes. La capacitat és de més de 200 persones per unitat.

La nova línia compta amb sistema de prioritat semafòrica en tots els encreuaments per a vianants i de vehicles, al llarg de tot el recorregut en superfície.

FGV ha coordinat aquesta actuació amb l’Àrea de Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament de València i s’ha desenvolupat com a part de les faenes de senyalització i equipament de via i arquitectura de la nova línia.

El sistema de senyalització instal·lat per FGV en la Línia 10 comprén l’equipament necessari (detecció, control, gestió i senyals) per a la coordinació dels encreuaments del tramvia amb el trànsit rodat i per als vianants, a fi de garantir la seguretat al llarg dels diferents punts d’encreuament situats en el traçat.

El recorregut del tramvia entre l’estació d’Alacant i la de Natzaret es recorre en 16 minuts, mentre que entre Alacant i la parada de la Ciutat de les Arts i les Ciències-Justícia, parada terme en la meitat de les circulacions, el trajecte és d’11 minuts.

La freqüència dels tramvies és de 7,5 minuts fins a la Ciutat de les Arts i les Ciències -Justícia i 15 minuts fins a Natzaret els dies laborables, que es converteixen en 10 i 20 minuts, respectivament, dissabtes, diumenges i festius.

Accessibilitat i atenció al client

Juntament amb els ascensors de les estacions subterrànies, s’han instal·lat recorreguts diferenciats per facilitar la mobilitat a totes les persones, garantint itineraris plenament accessibles.

A més hi ha 19 màquines automàtiques de títols de transport accessibles que faciliten la compra de bitllets a totes les persones usuàries.

Per a facilitar l’atenció a les persones usuàries de la línia, s’ha instal·lat un Espai del Client en l’estació d’Alacant per fer les diferents gestions relacionades amb el servei de transport que ofereix Metrovalència, com facilitar informació i tramitar les targetes personalitzades mensuals, anuals o de la targeta moneder TuiN, Gent Major, Famílies Nombroses i de Mobilitat.