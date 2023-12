La proliferació de milers de flamencs rosats a l’Albufera, un problema per als arrossers

La presència de milers de flamencs rosats al Parc Natural de l’Albufera de València regala una de les imatges més sorprenents d’aquestes dates nadalenques, però els arrossers valencians han llançat un “missatge d’auxili” davant la seua presència. “Estem espantats, si no es prenen mesures abans de la pròxima campanya de l’arròs, els flamencs ens faran un mal terrible”.

Així ho assenyala el responsable de la sectorial de l’arròs de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-Asaja), José Pascual Fortea.

L’organització agrària recorda que les bandades de flamencs han ocasionat danys greus en els últims anys –que se sumen als perjudicis que ja provocaven els ànecs–, però la cria i la multiplicació d’exemplars en el paratge amenacen d’incrementar les pèrdues en el sector.

A la primavera, els flamencs xafen els camps acabats de sembrar amb tal virulència que els agricultors no sols perden aquestes plantes, sinó que, en molts casos, no ressembren perquè no val la pena, ja que la producció recol·lectada en la sega resulta tan minsa que no compensa els costos de producció.

Per això, AVA-Asaja reclama a les administracions que “intervinguen en l’assumpte”. Fortea adverteix que “o les administracions redueixen la població de flamencs a uns nivells raonables que permeten compatibilitzar-la amb l’activitat arrossera o estableixen una línia de compensacions amb una quantitat suficient econòmica per a cobrir els danys totals en el cultiu”.

“La situació és molt preocupant i quedar-se de braços plegats no és una opció si volem continuar produint arròs, un cultiu que contribueix de manera decisiva al manteniment del parc natural”, incideix.

Conseqüències per als cultius

Per part seua, el president d’AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, conclou que “la societat està molt contenta que hi haja milers i milers de flamencs en el nostre territori, però ha de saber que això té unes conseqüències en els camps de cultiu, que és on van a menjar”.

“En els arrossars que els flamencs envaeixen, els agricultors possiblement perden tota la collita d’un any, cosa que suposa una autèntica ruïna. Com diu el refrany, més val previndre que curar. I davant la pròxima campanya, les administracions han de mostrar-se conscients i responsables, avançar-se al problema i preparar els plans que calga per a garantir totes les activitats que preserven aquest tresor mediambiental que és l’Albufera”.