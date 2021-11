Mónica Oltra, adverteix el president del Port de València: “Està dient-me que calle o m’ho sembla?”

La vicepresidenta del Govern valencià, Mónica Oltra, de Compromís, ha marcat terreny dimecres després de conéixer les declaracions del president de l’Autoritat Portuària de València (APV), Aurelio Martínez, que, en comentar les crítiques recents d’Oltra a la polèmica ampliació portuària va etzibar: “Com que no calla i diu tantes coses, doncs, llavors no sé què comentar”.

La número dos de la Generalitat Valenciana i portaveu del Consell ha llançat un advertiment per xarxes socials: “Està dient-me que calle o m’ho sembla?”, compartint la notícia d’elDiario.es en què es recullen les declaracions de Martínez.

En l’acte de clausura de la III Assemblea Nacional de Catalunya en Comú celebrat a Barcelona el 21 de novembre passat, juntament amb la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, i l’alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, entre altres dirigents, Oltra va afirmar que en els projectes d’ampliació del port de València i l’aeroport de Barcelona-el Prat hi ha una “dialèctica igual, que és el menyspreu a la vida i el menyspreu a poder habitar aquest planeta”.

Sobre aquesta afirmació, el president de l’APV va afirmar dimecres: “Bé, com no calla i diu tantes coses, doncs, llavors no sé què comentar. Jo crec que hi ha un tema que és fonamental, si comencem a tancar totes les coses que generen emissions, començant pels vaixells, acabarem en l’edat de pedra i en el Paleolític, perquè clar, el cotxe emet, el tren emet, el frigorífic de casa també emet CO₂, llavors si ens plantegem d’una manera radical la suspensió d’emissions de CO2, pot ser que acabem en el Paleolític”.

Tant Oltra com Compromís s’han posicionat d’una manera clara en contra de l’ampliació portuària, cosa que no implica el tancament del port com es pretén fer veure des de l’APV cada vegada que hi ha una crítica al projecte.

També Unides Podem, les entitats veïnals de la façana marítima des de la Patacona fins al Perelló, la Federació Veïnal de València i entitats ecologistes com Per l’Horta o Ecologistes en Acció s’oposen a l’ampliació pels riscos que pot suposar per a les platges del Parc Natural de l’Albufera i per al llac mateix i per l’augment d’emissions que generaria l’increment del trànsit marítim i terrestre, a més de les infraestructures vinculades que caldria finançar amb fons públics, com ara l’accés nord.

La marxa de Toledo no frena l’ampliació

Aurelio Marínez va descartar dimecres que el relleu de Francisco Toledo al capdavant de Ports de l’Estat, que assumirà Álvaro Rodríguez, haja de suposar cap retard en el projecte d’ampliació nord del port de València, atés que ja formava part de l’equip de Toledo i és qui està rebent la documentació relativa a aquesta infraestructura.

Segons Martínez, el nou president de Ports de l’Estat coneix tota la casuística del port i la seua figura suposa una “continuïtat total” en la institució, ja que és qui portava la tramitació de la futura terminal nord. “No és possible cap retard en absolut”, ha assegurat.

Precisament, Toledo, que va participar dimecres en un acte en el port de València, va atribuir el seu cessament a una reestructuració lògica de l’equip després del canvi de José Luis Ábalos per Raquel Sánchez al capdavant del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Sobre l’ampliació va assenyalar que el projecte “està ara mateix en mans del port de València, que ha de tramitar-lo” i després “Ports de l’Estat ha de fer un informe preceptiu; en el seu moment ho farà”.