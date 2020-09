La Conselleria d’Innovació fitxa com a secretari general administratiu un responsable d’urbanisme en l’època del PP

La consellera d’Innovació i Universitats, Carolina Pascual, nomenarà secretari general administratiu, màxim grau de funcionari en aquest departament, una de les figures de la política urbanística del Partit Popular valencià. Segons confirma el departament, es tracta de Francisco Javier Sogorb, en l’actualitat director gerent de la Fundació Caixa Mediterrani, hereua de la caixa d’estalvis desapareguda el 2011, funcionari de carrera que ha demanat el reingrés en l’Administració després de quatre anys en la fundació.

Sogorb, llicenciat en Dret i especialitzat en urbanisme, va tindre diverses responsabilitats en aquesta matèria en els governs del PP en la Generalitat Valenciana. Va ingressar en l’Administració pública el 1981 i fins al 1995 va ocupar uns quants càrrecs en les conselleries del PP, fins a ser nomenat cap del Servei Territorial d’Urbanisme a Alacant. El 1995 es va incorporar al Síndic de Greuges en el primer mandat de la institució autonòmica, la primera amb seu a Alacant. Després de completar uns quants anys en el càrrec i passar a la iniciativa privada, en un despatx d’advocats, va tornar a formar part de l’estructura dels executius del PP. El 2001 es va incorporar a l’Institut Valencià de Vivenda (IVVSA), entre els anys 2011 i 2013 va exercir com a cap del Servei Territorial d’Urbanisme d’Alacant, i després director territorial de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient a Alacant. En l’últim any dels populars en la Generalitat, va exercir com a cap de secció de fiscalització en la Intervenció de la Generalitat a Alacant, dependent de la Conselleria d’Hisenda.

El seu nom apareix en els enregistraments del cas Brugal referents al pla Rabassa, que investigava el tripijoc del pla urbanístic d’Alacant, amb l’exalcaldessa Sonia Castedo i l’empresari Enrique Ortiz entre els acusats. Segons l’informe de la UDEF, l’advocat del promotor alacantí mantenia reunions periòdiques amb responsables d’urbanisme. En les converses es dedueix que van fabricar un informe perquè una tècnica el presentara com a seu i, entre altres persones, ressalten haver tingut converses amb Sogorb, llavors responsable de l’IVSSA. “Jo he parlat amb el Conseller –en referència a José Ramón García Antón– i he parlat amb Sogorb –Francisco Javier Sogorb, gerent de l’Institut Valencià de Vivenda SA (IVVSA)–. (…) Cal preparar la plica, perquè el Conseller m’ha dit que ho presentem, ja! Cal preparar-ho tot ja. I aprovar el refós per part de l’Ajuntament. I tirar cap avant a tota hòstia” i “Quan torne li dius que ja has parlat tu amb Sogorb i que ho fareu d’aquesta manera. I que s’ha de tirar cap avant perquè, d’informe, no n’hi haurà”. Sogorb no va estar imputat en aquesta causa, que es va arxivar el 2016. El projecte el va aprovar de manera definitiva la Generalitat Valenciana al maig del 2009 i el va tombar fins quatre vegades el 2013 el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. L’IVSSA es va crear en els huitanta com a empresa pública per a la promoció de sòl econòmic i la construcció d’habitatges protegits. Va ser desmantellada el 2012 com a conseqüència de la crisi de la rajola.

Sogorb substitueix Enric Roig, funcionari de llarg recorregut en la Generalitat Valenciana, l’eixida forçosa del qual de la Conselleria d’Innovació ha provocat renou en el departament de Pascual, una de les conselleries emblema de Ximo Puig aquesta legislatura. A la seua marxa han seguit les d’uns quants càrrecs, entre ells la de José Villar, sotssecretari, que va presentar la dimissió fa unes quantes setmanes i es va fer efectiva en la remodelació del segon escaló del Consell. Entre les files socialistes l’aproximació d’un ex-alt càrrec del PP causa certa molèstia.