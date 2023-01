El dret civil valencià es queda fora de la reforma puntual de la Constitució pactada per PP i PSOE

El Govern i el PP pacten una reforma puntual de la Constitució que deixa fora la recuperació del dret civil valencià. L’executiu i el principal partit de l’oposició han acordat dimecres obrir el procés de reforma, però el cenyeixen exclusivament a l’article 49 de la carta magna, per incloure-hi les reivindicacions dels col·lectius de persones amb discapacitat. Així doncs, la reforma queda limitada a l’eliminació de terme “disminuït” i al blindatge de les polítiques de discapacitat.

El compromís és buscar una nova redacció de l’article que compte amb el suport de les organitzacions del sector de la discapacitat, s’ajuste a les recomanacions que en el seu moment va fer el Consell d’Estat i que sume el vot de la majoria de les formacions parlamentàries. “Hauria de ser una reforma que tinga unanimitat”, ha assenyalat el ministre de Presidència, Félix Bolaños, en la roda de premsa.

La reforma, que ja està un any en tramitació, no incorpora les demandes de les Corts Valencianes i de la societat civil per a recuperar la capacitat de legislar en matèria civil a la Comunitat Valenciana. “Es consuma la discriminació als valencians”, ha denunciat José Ramón Xirivella, president de l’Associació de Juristes Valencians, impulsors del procés de recuperació del dret civil valencià. La seua associació denuncia, amb el suport dels partits polítics valencians, que l’autogovern està anys retallat i reclama un acord en el Congrés per a recuperar aquesta capacitat, tombada per una cascada de recursos del Tribunal Constitucional.

El president de les Corts Valencianes, Enric Morera, reclama que es reformule la redacció per incorporar la demanda que van subscriure tots els partits polítics i posar fi a un “greuge històric” a la Comunitat Valenciana. El text, ha expressat Morera, “ha de reconsiderar-se i s’ha de tindre en compte l’acord de les Corts, com a òrgan de representació del poble valencià i també un òrgan reconegut per la Constitució com a poder legislatiu”.

El president de la cambra autonòmica celebra que es reforme l’article per “dignificar la definició de les persones amb diferents capacitats”, però recorda que el mateix Comité Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) han traslladat que no té “cap inconvenient” a aprofitar aquesta reforma per a incloure-hi el dret civil. “Si hi ha una voluntat legítima de les Corts i l’altra part implicada hi està d’acord, no s’entén que hui es negocie deixar fora la validesa del dret privat de les persones amb veïnatge civil valencià”, apunta Morera.