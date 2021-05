El Govern valencià aprovarà divendres el decret que amplia les ajudes a les empreses viables afectades per la crisi

El Govern valencià aprovarà en el ple de divendres el decret que amplia les ajudes del ‘Pla Resistir Plus’, una sèrie d’ajudes directes a empreses que eren viables abans de la pandèmia i que amb les restriccions han registrat una caiguda notable de la seua activitat. El Consell amplia les empreses que poden optar als 650 milions d’euros en ajudes directes perquè empreses del tèxtil, la ceràmica o el calçat puguen sol·licitar els complements.

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va comunicar dilluns, després d’una reunió amb la patronal i els sindicats, que s’incorporaran en el repartiment de fons prop de 80 activitats econòmiques més i es tindrà en compte els sectors econòmics que presenten una especialització superior a la Comunitat Valenciana. Amb la norma, que “ha sigut avaluada de manera favorable pels agents socials, el que es pretén és obrir l’espectre perquè cap empresa que siga viable perda aquesta viabilitat, aquesta solvència, per falta d’ajuda”. “Volem que siguen un parèntesi perquè puguen transitar les empreses fins a arribar a la seua viabilitat a partir, esperem, d’aquest segon semestre”, va indicar el president després de la trobada. El decret està pensat per a beneficiar la indústria manufacturera, el comerç i les activitats culturals, sectors les reivindicacions dels quals van quedar eclipsades per les protestes de l’hostaleria i el turisme.

En concret, s’ha acordat que s’incloga en les ajudes valencianes sectors manufacturers amb una caiguda de la xifra de negocis mitjana del sector superior al 20% i sectors amb una caiguda mitjana superior al 8% i que o bé presenten una especialització superior a la Comunitat Valenciana o han tingut més de 1.000 persones en plantilla afectades per ERTO al llarg del període de la pandèmia. Això afectarà la indústria manufacturera tèxtil, el calçat, el cuir, la ceràmica, el plàstic o la indústria del joguet. També es posa el focus en sectors del comerç afectats greument i no previstos en el reial decret llei pel qual es regula aquesta iniciativa, com les llibreries, les floristeries, les botigues de mobles i il·luminació i les perruqueries, així com les activitats esportives impartides en campaments i en escoles, els centres d’ensenyament de repàs o ensenyaments específics i indústria audiovisual.

Criteris per a optar a les ajudes

Una vegada el divendres el ple del Consell aprove el decret, la Conselleria d’Hisenda publicarà les bases per a la convocatòria d’ajudes. S’espera que l’executiu central autoritze les transferències en els 15 dies següents a la publicació del decret en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Un dels criteris per a rebre ajudes és que l’empresa fora viable el 2019. El president ha remarcat que és important tindre clar que les empreses i els autònoms hauran de complir la condició d’haver tingut una caiguda superior al 30% de les seues operacions entre el 2019 i el 2020 i no haver presentat resultats negatius durant l’exercici 2019, una informació que es contrastarà amb l’Agència Tributària.

Segons recorda la Generalitat, les quanties màximes que permet concedir el decret en què s’empara són les següents: fins a 3.000 per a les persones físiques (persones que treballen per compte propi o professionals) que presenten les seues activitats econòmiques en l’IRPF en el règim d’estimació objectiva (mòduls) i entre 4.000 i 200.000 per a la resta d’autònoms o autònomes o entitats sempre que tinguen una caiguda superior al 30% en les seues operacions, dada que proporcionarà l’Agència Tributària a través de la informació de l’IVA.