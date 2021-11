El Govern valencià duplica la seua inversió per a plans d’habitatge assequible i consolida les ajudes al lloguer

Els pressupostos del 2022 del Govern valencià duplicaran les inversions en habitatge i consolidaran les ajudes al lloguer. El vicepresident segon de la Generalitat Valenciana i conseller d’Habitatge, Héctor Illueca, ha explicat les línies principals del seu departament per al pròxim exercici, que creix un 72% alimentat pels fons europeus, fins als 357 milions d’euros previstos.

La Conselleria d’Habitatge és la que més augmenta de pressupost gràcies als fons Next Generation, que es destinaran principalment a polítiques de mobilització de sòl públic sense utilitzar i a actuacions de regeneració urbana, segons els compromisos pactats amb Brussel·les. Dels 112,8 milions d’euros que gestionarà aquest departament d’aquests fons, 48 milions es destinaran a activar promocions d’habitatge per a lloguers socials o assequibles, amb l’objectiu de construir 2.400 habitatges el 2030. La resta es destinaran a obres de rehabilitació i regeneració urbana, amb una línia concreta per a la convivència veïnal de 36 milions d’euros. En innovació ecològica, qualitat d’habitatge i rehabilitació d’edificis, el Govern estima una inversió de 73 milions d’euros.

La Generalitat rebrà una partida dels fons Next Generation EU amb tres condicionants: que es mobilitze sòl públic –autonòmic o municipal–, que els habitatges es destinen a lloguer social o assequible durant 50 anys almenys i que es construïsquen amb criteris d’eficiència energètica. L’autonomia compta amb 4,7 milions de metres quadrats per a edificar.

El projecte de comptes públics que el vicepresident segon ha explicat dilluns en les Corts Valencianes consolida les ajudes al lloguer, amb 30 milions d’euros concedits l’últim any, en què es van aprovar totes les sol·licituds de famílies amb ingressos escassos. El dirigent d’Unides Podem ha posat l’accent en el deure de les administracions amb l’habitatge com a dret: “Els poders públics estan constitucionalment obligats a promoure la vigència efectiva dels drets socials i a establir la seua garantia a través de les lleis, les institucions, i molt especialment a través dels pressupostos públics”, ha insistit.

Illueca ha garantit que les inversions en habitatge es dupliquen, augmentant en un 100% les destinades a l’ampliació del parc públic. Mitjançant els mecanismes legals ja articulats –el dret de tanteig i retracte i les transferències a l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl per a compra d’habitatge– es destinaran 31 milions d’euros el 2022. El projecte de pressupostos inclou la posada en marxa del decret de mobilització d’habitatges buits, que activarà un impost a grans tenidors i crearà un portal immobiliari públic. Pel que fa als pressupostos participatius, un projecte pilot de la Conselleria d’Hisenda i la de Participació, la consulta ciutadana ha esdevingut una injecció de 14 milions d’euros per a la compra i rehabilitació d’edificis destinats a habitatge per a joves, amb incidència especial en municipis de l’interior. El representant d’Unides Podem ha subratllat que l’executiu treballa “per una recuperació que no es reflectisca solament en els indicadors econòmics, sinó també en els socials”.